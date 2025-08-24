Um signo vai descobrir que estava a um passo da melhor fase da vida
Uma virada inesperada vai mostrar para esse signo que tudo o que parecia distante está prestes a acontecer de forma grandiosa em breve.
Clique aqui e escute a matéria
Muitas vezes a vida coloca testes antes de grandes conquistas. Agora, um signo vai perceber que todo o esforço, paciência e até os atrasos tinham um motivo.
O que parecia fora do alcance está prestes a se concretizar e marcar o início de uma das melhores fases de sua trajetória.
Veja quem será o escolhido do momento:
Touro
Depois de meses sentindo que estava andando em círculos, Touro finalmente enxerga resultados concretos. No trabalho, um reconhecimento inesperado abre portas que estavam fechadas há tempos.
No amor, a estabilidade traz segurança para dar um passo maior, seja oficializando uma relação ou abrindo espaço para um encontro que chega para transformar.
A sensação é de recompensa, como se tudo tivesse valido a pena.
- Número da sorte: 28
- Cor: verde esmeralda
- Frase do dia: “A melhor fase da vida começa quando você entende que estava pronto o tempo todo.”