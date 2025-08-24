Um ciclo termina e renova a energia de 3 signos de forma intensa
A virada astral promete encerrar etapas pesadas e abrir espaço para novas oportunidades, trazendo clareza e impulso para esses três signos.
A energia do fim de ciclo chega como um divisor de águas. É hora de soltar o que não serve mais, abandonar velhos padrões e se abrir para algo maior.
Três signos em especial sentirão essa força de renovação com intensidade, como se o universo estivesse empurrando para um novo capítulo de vida.
Escorpião
A renovação chega em assuntos emocionais. Relações antigas que travavam o coração chegam ao fim, dando espaço a encontros mais leves e verdadeiros.
Você vai sentir alívio imediato, como se tirasse um peso das costas.
- Número da sorte: 11
- Cor: Preto
- Palavra do dia: Libertação
Gêmeos
O ciclo que se encerra está ligado à sua vida profissional. Um projeto ou caminho que não fazia sentido perde espaço para uma oportunidade totalmente nova.
O recomeço vem acompanhado de ideias frescas e maior reconhecimento.
- Número da sorte: 23
- Cor: Amarelo
- Palavra do dia: Inovação
Capricórnio
A mudança acontece na forma como você organiza sua rotina e seus planos de longo prazo.
O fim de velhos hábitos abre espaço para disciplina verdadeira e foco em objetivos mais alinhados com o que deseja de fato.
- Número da sorte: 8
- Cor: Cinza
- Palavra do dia: Estrutura