Um ciclo termina e renova a energia de 3 signos de forma intensa

A virada astral promete encerrar etapas pesadas e abrir espaço para novas oportunidades, trazendo clareza e impulso para esses três signos.

Por Bianca Tavares Publicado em 24/08/2025 às 18:54
Imagem para representar a quebra do ciclo
Imagem para representar a quebra do ciclo - Cagkan Sayin/iStock

A energia do fim de ciclo chega como um divisor de águas. É hora de soltar o que não serve mais, abandonar velhos padrões e se abrir para algo maior.

Três signos em especial sentirão essa força de renovação com intensidade, como se o universo estivesse empurrando para um novo capítulo de vida.

Escorpião

A renovação chega em assuntos emocionais. Relações antigas que travavam o coração chegam ao fim, dando espaço a encontros mais leves e verdadeiros.

Você vai sentir alívio imediato, como se tirasse um peso das costas.

  • Número da sorte: 11
  • Cor: Preto
  • Palavra do dia: Libertação

Gêmeos

O ciclo que se encerra está ligado à sua vida profissional. Um projeto ou caminho que não fazia sentido perde espaço para uma oportunidade totalmente nova.

O recomeço vem acompanhado de ideias frescas e maior reconhecimento.

  • Número da sorte: 23
  • Cor: Amarelo
  • Palavra do dia: Inovação

Capricórnio

A mudança acontece na forma como você organiza sua rotina e seus planos de longo prazo.

O fim de velhos hábitos abre espaço para disciplina verdadeira e foco em objetivos mais alinhados com o que deseja de fato.

  • Número da sorte: 8
  • Cor: Cinza
  • Palavra do dia: Estrutura

