A energia das cartas de Tarô vai catapultar esses 2 signos direto pro topo

Entre surpresas e oportunidades, a influência do Tarô promete mudanças significativas, colocando dois signos em posições de destaque e reconhecimento

Por Bianca Tavares Publicado em 24/08/2025 às 16:03
Imagem de cartas de tarô e runas em uma velha mesa de madeira, carta "Roda da Fortuna" colocada no topo
Imagem de cartas de tarô e runas em uma velha mesa de madeira, carta "Roda da Fortuna" colocada no topo

A leitura das cartas de Tarô nos mostra que o universo está enviando sinais claros para dois signos específicos.

Nos próximos dias, oportunidades profissionais, financeiras e afetivas surgem de forma inesperada, permitindo que esses signos alcancem resultados que pareciam distantes. É hora de agir com confiança, abraçar as chances e confiar na intuição.

Capricórnio

No trabalho, projetos antigos recebem atenção especial, gerando reconhecimento e possibilidade de crescimento.

Uma decisão financeira acertada pode trazer estabilidade e lucro extra. No amor, alguém próximo pode revelar sentimentos intensos, transformando a relação.

  • Número da sorte: 8
  • Cor: cinza
  • Frase do dia: “A sorte favorece quem observa os sinais do universo e age.”

Virgem

O dia reserva surpresas que impactam diretamente na rotina e nos planos futuros. Uma oportunidade inesperada de parceria ou projeto pessoal traz sensação de vitória.

No amor, um gesto ou mensagem inesperada renova laços e aproxima quem estava distante.

  • Número da sorte: 3
  • Cor: verde
  • Frase do dia: “Quando o universo abre portas, cabe a você atravessá-las sem medo.”

Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025

