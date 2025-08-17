Adeus, frustração! 2 signos encerram um ciclo de tristeza e encontram a paz a partir de 18/08
Depois de um período de mágoa e sobrecarga, dois signos do zodíaco recebem a cura e o reconhecimento do universo, encerrando a angústia.
Clique aqui e escute a matéria
A frustração é um peso que nos paralisa, transformando a tristeza em um ciclo sem fim. Mas o universo, em sua sabedoria, sabe que é hora de dar um basta.
Para dois signos que viveram sob a sombra da angústia, a paz finalmente chegou. Prepare-se, pois a energia cósmica se alinha para encerrar um ciclo de dor e abrir as portas para um novo caminho, cheio de serenidade e alegria.
SIGNOS QUE TERÃO SORTE NO AMOR
Câncer: A cura das relações e o fim da mágoa
Se você é de Câncer, sua tristeza foi, em grande parte, resultado de feridas emocionais. Mágoas antigas, decepções com amigos ou o fim doloroso de um ciclo afetivo podem ter te deixado exausto. O universo, no entanto, está enviando uma poderosa onda de cura para o seu coração.
Você vai encontrar a força para perdoar e se libertar de pesos do passado. A paz que chega agora é a do equilíbrio emocional, te permitindo seguir em frente com o coração leve e aberto para novas e verdadeiras conexões.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Capricórnio: O fim da sobrecarga e a recompensa do esforço
Para os capricornianos, a frustração foi no campo profissional. A sensação de trabalhar incansavelmente sem o devido reconhecimento e a sobrecarga de responsabilidades tiraram seu sono e sua paz. A paz que chega agora é a da recompensa e da leveza.
O universo vai te mostrar que seu esforço não foi em vão, com uma oportunidade de crescimento, um projeto que finalmente dá certo ou até mesmo a solução de um problema que parecia não ter fim. Você vai sentir que pode, finalmente, respirar aliviado