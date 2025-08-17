2 signos mais protegidos pelas estrelas nesta nova semana
Para ambos os signos do zodíaco, esta é uma semana de sentir-se amparado pelo universo, com sinais claros de que nada acontece por acaso
Nesta nova semana, as energias cósmicas se alinham de forma especial, criando uma verdadeira barreira de luz e proteção para dois signos do zodíaco.
Eles contarão com mais sorte, equilíbrio e apoio espiritual, o que pode abrir caminhos e afastar situações negativas.
1. Touro
Os taurinos entram na semana cercados por uma aura de estabilidade e confiança. As estrelas reforçam sua segurança emocional e material, ajudando a enxergar soluções práticas para desafios. Pequenos milagres do cotidiano podem surgir, mostrando que o universo está atento às suas necessidades.
2. Leão
Os leoninos serão guiados por uma energia vibrante de proteção e coragem. Essa semana trará mais clareza para lidar com decisões importantes, além de uma forte proteção contra desgastes emocionais. O Sol ilumina seus passos, atraindo boas oportunidades e pessoas que chegam para somar.
