Antes de setembro, uma paixão adormecida desperta pra 2 signos

Um sentimento esquecido vai voltar com força e reacender histórias que pareciam encerradas para dois signos. Cuidado com o coração!

Clique aqui e escute a matéria

O mês de agosto ainda guarda surpresas no campo emocional e promete mexer com o coração de dois signos de forma intensa. Uma conexão antiga, que parecia perdida no tempo, vai ressurgir com nova energia.

Não importa se foi um romance interrompido, uma amizade que quase virou algo mais ou até um amor platônico: a chama vai reacender.

Esse reencontro ou reaproximação pode acontecer de forma inesperada, através de uma mensagem, um encontro ao acaso ou uma lembrança que abre espaço para novas conversas.

Leão

Leão sentirá um impulso forte para se reconectar com alguém que marcou sua história. O orgulho dará lugar à vontade de reviver momentos intensos e resolver o que ficou pendente.

Peixes

Peixes vai se surpreender com a volta de sentimentos que acreditava ter superado. Um reencontro pode trazer não só nostalgia, mas também a chance de começar de novo, agora com mais maturidade.

Antes que setembro chegue, esses dois signos terão a oportunidade de revisitar o passado e decidir se vale a pena transformá-lo em presente.

