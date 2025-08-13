fechar
Signo |

4 signos saem do sufoco e encontram alívio a partir de 14/08

Prepare-se para uma reviravolta cósmica! Descubra como esses quatro signos do zodíaco vão superar desafios a partir do dia 14 de agosto

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 13/08/2025 às 22:03
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

Clique aqui e escute a matéria

O universo está conspirando a seu favor! A partir de 14 de agosto, uma onda de sorte e prosperidade está a caminho, pronta para tirar quatro signos do zodíaco de situações complicadas.

Se você tem se sentido preso, com problemas financeiros ou dificuldades em algum aspecto da vida, prepare-se para uma reviravolta.

Touro: O fim da turbulência financeira

Se você é de Touro, a palavra alívio vai fazer todo o sentido nos próximos dias. Os taurinos têm enfrentado um período de instabilidade nas finanças, com gastos inesperados ou projetos que não decolaram como o esperado.

A partir de agora, essa maré de azar começa a mudar. O universo trará oportunidades para equilibrar suas contas, seja por meio de um novo trabalho, um aumento salarial ou até mesmo o recebimento de uma dívida antiga. A dica é ficar de olho em propostas e ser proativo na busca por soluções.

SIGNOS QUE VÃO GANHAR MUITO DINHEIRO

Leão: Nova luz na carreira e relações

Leão, a luz dos holofotes está de volta! A energia estagnada que tem atrapalhado sua carreira e relações pessoais finalmente se dissipa. Para os leoninos, o período pós-14 de agosto marca o início de uma fase de reconhecimento profissional e clareza nos relacionamentos.

Aqueles projetos que estavam parados podem, de repente, ganhar força. Nas relações, a comunicação flui melhor, e mal-entendidos são resolvidos. O conselho é usar sua autoconfiança natural para mostrar seu valor e abrir o coração.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Escorpião: A cura e o renascimento interior

Para os escorpianos, o sufoco tem sido emocional. Uma sensação de peso e de lutar contra algo invisível pode ter dominado seus dias. Mas o universo traz uma poderosa energia de cura e renascimento.

A partir de agora, você se sentirá mais leve, com uma capacidade renovada de deixar o passado para trás e focar no futuro. O momento é ideal para práticas de autocuidado, terapia ou qualquer atividade que ajude a processar emoções. Acredite na sua força de transformação.

Leia Também

Aquário: A liberdade de realizar sonhos

Aquarianos podem ter se sentido limitados, como se suas ideias inovadoras estivessem em uma gaiola. A boa notícia é que o universo está liberando essa energia. [4 signos saem do sufoco a partir de 14/08], e Aquário está no topo da lista.

O período promete a liberdade necessária para você tirar seus planos do papel. Projetos criativos, viagens e novas amizades podem surgir. A dica é confiar em sua intuição e não ter medo de mostrar ao mundo suas ideias mais originais.

Leia também

Uma mudança inesperada vai colocar 4 signos no caminho certo
Signos

Uma mudança inesperada vai colocar 4 signos no caminho certo
A próxima Lua Cheia traz um recado direto para 3 signos escolhidos
Signos

A próxima Lua Cheia traz um recado direto para 3 signos escolhidos

Compartilhe

Tags