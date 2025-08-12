A Lua Minguante de agosto fecha um ciclo pesado e abre espaço pra vitória
Fase lunar marca virada poderosa e convida alguns signos a deixarem para trás situações que drenavam energia, abrindo portas para novas conquistas.
A chegada da Lua Minguante, no dia 16 de agosto, carrega um simbolismo profundo de encerramento e renovação. Este momento favorece quem está pronto para se libertar de fardos antigos, resolver pendências e abrir espaço para novas oportunidades.
É como se o universo dissesse que o que já cumpriu seu papel precisa ser deixado no passado para que algo melhor possa florescer.
Alguns signos, em especial, vão sentir essa mudança de forma intensa. A energia será de vitória após um período de esforço e desgaste, com recompensas que chegam como resultado de coragem e persistência.
Leão
Para Leão, a lua minguante vem como um bálsamo depois de meses de pressão. As tensões recentes começam a perder força e novas perspectivas aparecem no campo profissional. Uma proposta ou convite inesperado pode abrir uma fase mais leve e próspera.
Escorpião
Escorpião vai perceber que as peças finalmente se encaixam. Questões que estavam emperradas serão resolvidas e haverá espaço para cuidar mais de si. A sensação será de alívio e de que a vida está voltando a fluir naturalmente.
Capricórnio
Capricórnio recebe da lua minguante um impulso para encerrar ciclos que já não têm sentido. O foco estará em cortar excessos, rever prioridades e apostar em projetos que trazem retorno real. Esse desapego abre caminho para vitórias consistentes.