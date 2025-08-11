fechar
Sorte em dobro vai bater na porta de quem tem esse signo

Ciclo de prosperidade e boas notícias se aproxima para um signo que vai sentir o impacto positivo em mais de uma área da vida, mudando tudo!

Por Bianca Tavares Publicado em 11/08/2025 às 8:42
Imagem de um cofrinho
Imagem de um cofrinho - iStock

O universo parece ter preparado um combo de bênçãos para esse signo. Nos próximos dias, não será apenas uma oportunidade que vai surgir, mas duas! 

Cada uma delas com o poder de transformar completamente a rotina. É a fase perfeita para apostar em novos projetos, aceitar convites inesperados e se abrir para possibilidades que antes pareciam distantes.

A energia é de expansão e de colheita, como se o que foi plantado nos últimos meses começasse agora a render frutos em dobro.

Sagitário

Para Sagitário, a primeira boa notícia virá no campo financeiro. Um ganho inesperado, uma proposta de trabalho melhor ou até a quitação de uma dívida antiga vai trazer alívio e sensação de vitória.

Mas não para por aí. Logo depois, o coração também será presenteado: um reencontro ou nova conexão amorosa vai reacender a chama da empolgação e colocar a vida afetiva em movimento.

É o tipo de período em que o sagitariano vai se perguntar se está sonhando ou vivendo: e a resposta é que está, de fato, vivendo sua melhor fase do ano.

Se souber aproveitar as oportunidades e manter o olhar aberto, esse signo vai perceber que a sorte, quando vem dobrada, pode transformar o cotidiano em algo muito maior do que se imaginava.

