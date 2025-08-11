fechar
Signo | Notícia

Fase desafiadora chega para esses 3 signos ainda em agosto

A astrologia aponta que esses três signos poderão enfrentar obstáculos e ajustes importantes até o fim do mês. Veja se você faz parte!

Por Pedro Lima Publicado em 11/08/2025 às 19:46
Círculo astrológico ocidental com 12 símbolos do zodíaco sobre um lindo fundo espacial estrelado e colorido. Ilustração vetorial.
Círculo astrológico ocidental com 12 símbolos do zodíaco sobre um lindo fundo espacial estrelado e colorido. Ilustração vetorial. - Istock

Agosto segue como um mês de intensas movimentações energéticas, trazendo não apenas oportunidades, mas também testes e desafios para certos signos do zodíaco. Para alguns, este período será marcado por situações que exigirão paciência, resiliência e capacidade de adaptação.

As influências planetárias favorecem a revelação de pontos que precisam ser ajustados, seja na vida pessoal, profissional ou emocional. Embora essa fase possa parecer mais pesada, ela também oferece a chance de crescimento e amadurecimento, desde que os nativos estejam dispostos a encarar os acontecimentos de forma consciente.

Muitas vezes, o desconforto vem para abrir espaço para um novo ciclo, e agosto está disposto a fazer essa limpeza necessária. Entender as energias que estão atuando pode ajudar a lidar melhor com as situações e até transformar um momento difícil em um trampolim para o futuro.

Escorpião

Para Escorpião, agosto trará à tona questões que estavam sendo evitadas. Pode haver tensão em relacionamentos próximos, onde a comunicação será o principal desafio. O momento pede mais escuta ativa e menos reações impulsivas. No campo profissional, mudanças de planos ou atrasos podem gerar frustração, mas também servirão como teste de paciência.

A chave para atravessar essa fase é evitar tomar decisões no calor do momento e buscar avaliar os fatos com mais distanciamento. Apesar da pressão, há espaço para reorganizar estratégias e fortalecer laços, desde que o orgulho não fale mais alto.

Capricórnio

Capricornianos podem sentir que o peso das responsabilidades aumentou. Questões familiares e profissionais tendem a se acumular, exigindo jogo de cintura para equilibrar demandas. Será importante reconhecer que nem tudo poderá ser controlado e que delegar tarefas é uma habilidade essencial neste momento.

Também é provável que surjam desafios financeiros, pedindo mais planejamento e cortes estratégicos. Essa fase, embora exaustiva, pode revelar novos caminhos e prioridades, ajudando o signo a direcionar seus esforços para o que realmente importa a longo prazo.

Aquário

Para Aquário, agosto será um mês de questionamentos internos e externos. Situações inesperadas podem alterar rotinas e planos, gerando a sensação de instabilidade. No campo emocional, será importante lidar com inseguranças e evitar fugir de conversas necessárias. Há risco de mal-entendidos no trabalho, então clareza na comunicação será fundamental.

Embora essa fase possa ser marcada por certa turbulência, ela também pode abrir portas para mudanças que, no futuro, farão sentido. A lição principal é aceitar que nem tudo pode ser controlado e que flexibilidade será a maior aliada.

