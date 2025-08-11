fechar
3 signos que ainda podem evitar chegar na pior fase de toda a vida

Apesar de presságios astrológicos apontarem desafios, escolhas conscientes podem mudar o rumo desses três signos ainda no mês de agosto

Por Pedro Lima Publicado em 11/08/2025 às 19:50
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

A astrologia, ao analisar a posição dos astros e a influência planetária, aponta que certos períodos podem trazer instabilidade emocional, conflitos interpessoais e obstáculos inesperados.

Para três signos em particular, agosto de 2025 pode se apresentar como um momento decisivo: ou eles assumem o controle das próprias decisões e tomam medidas preventivas, ou correm o risco de mergulhar na fase mais difícil de suas vidas recentes. Esses alertas não significam um destino inevitável, mas sim oportunidades para reavaliar rotas e fortalecer áreas fragilizadas.

Seja no campo afetivo, profissional ou pessoal, reconhecer sinais de desgaste, adotar estratégias de proteção e buscar apoio adequado pode ser a chave para atravessar o mês com mais equilíbrio. A seguir, descubra quais são esses signos e como agir para impedir que os desafios ganhem força.

1. Gêmeos

Os geminianos podem sentir o peso de decisões tomadas de forma impulsiva nos últimos meses, especialmente no campo profissional. Projetos iniciados sem planejamento ou alianças baseadas em confiança superficial podem revelar falhas e expor vulnerabilidades.

O momento exige uma análise criteriosa das relações de trabalho e das metas de médio prazo. Buscar conselhos de pessoas experientes, revisar acordos e ajustar o foco são medidas que podem evitar perdas maiores.

2. Libra

Librianos enfrentam um período de tensão emocional que pode afetar tanto a vida amorosa quanto os relacionamentos de amizade. Pequenos desentendimentos podem ganhar proporções exageradas, causando afastamentos desnecessários.

Este é o momento de reforçar a comunicação clara, estabelecer limites e priorizar ambientes que transmitam segurança. Evitar decisões drásticas durante picos emocionais será essencial para não comprometer vínculos importantes.

3. Peixes

Piscianos podem sentir um peso extra nas responsabilidades e um desgaste físico que afeta a produtividade. Tarefas acumuladas e expectativas externas podem gerar sobrecarga mental, levando a erros ou conflitos com colegas e familiares.

É hora de reconhecer que o autocuidado é fundamental e que pedir ajuda não significa fraqueza. Reduzir compromissos excessivos e reorganizar prioridades pode impedir que a pressão se transforme em um colapso maior.

