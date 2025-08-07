fechar
Signo |

Esses signos vão viver momentos de cura, paz e reconciliação

Nos próximos dias, os astros indicam um período de alívio e renovação emocional para alguns signos que enfrentaram turbulências no passado recente.

Por Beatriz Paixão Publicado em 07/08/2025 às 9:43
Imagem de signos do zodíaco.
Astrologia e sentimentos caminham lado a lado quando buscamos entender os ciclos da vida. Alguns signos, que passaram por períodos de incerteza, mágoas ou afastamentos, estão prestes a iniciar um novo capítulo. Com a energia mais leve no céu, momentos de cura, paz e reconciliação estão no horizonte.

Este novo momento será marcado por reencontros, diálogos sinceros e decisões emocionais que promovem alívio espiritual e conexão verdadeira.

Se você é de um dos signos abaixo, prepare-se para sentir o coração mais calmo e aberto para novos começos.

Câncer (21/6 a 22/7)

O signo mais ligado à família e às emoções vai sentir um grande alívio emocional. Após semanas intensas, Câncer viverá momentos de carinho e compreensão com pessoas queridas. Um pedido de desculpas ou uma conversa importante pode restaurar vínculos e trazer paz ao coração.

Libra (23/9 a 22/10)

Regido por Vênus, Libra encontrará equilíbrio emocional nos próximos dias. Reconciliações, sejam amorosas ou familiares, ganham destaque. O signo estará mais disposto a ouvir, entender e perdoar, criando pontes em vez de muros.

Peixes (19/2 a 20/3)

Sensível e intuitivo, Peixes vai viver uma fase de perdão e libertação. Questões mal resolvidas do passado serão finalmente esclarecidas, abrindo espaço para mais leveza emocional. A intuição pisciana será a bússola para decisões afetivas mais conscientes.

Abra o coração para o novo ciclo

Independentemente do signo, a energia da semana favorece o autocuidado, a empatia e o entendimento entre as pessoas. Aproveite para refletir, perdoar e permitir que a cura emocional aconteça de forma verdadeira. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma conversa sincera para transformar a vida.

