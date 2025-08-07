Com a lua minguante, um ciclo difícil termina pra esses 3 signos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A fase da lua minguante traz encerramentos e alívio para três signos que enfrentaram provações nos últimos tempos. Veja quais são!

A lua minguante marca o fim de uma jornada. Entre os dias 7 e 13 de agosto, o céu convida a deixar para trás o que pesa. É tempo de silenciar, se retirar um pouco do barulho e entender que nem tudo precisa continuar.

Para três signos em especial, esse momento vem como um sopro de paz após um período conturbado.

Situações que travavam, relações que exigiam demais, confusões internas que pareciam não ter fim... tudo começa a se dissolver com mais leveza.

Se o seu signo está na lista, respire fundo: você está prestes a virar a página com maturidade e, mais do que isso, com alívio.

1. Câncer

Câncer enfrentou semanas de dúvidas, principalmente no campo emocional. A fase minguante chega como um abraço silencioso: você entende o que precisa soltar e, finalmente, consegue fazer isso sem culpa.

Uma amizade tóxica, uma expectativa irreal ou até mesmo um ressentimento antigo se dissolvem naturalmente.

Frase para guardar: “Nem tudo que é profundo precisa durar.”

2. Capricórnio

Você carregou mais peso do que devia e só agora começa a perceber. Capricórnio entra na lua minguante com um cansaço que pede pausa, mas também com a sabedoria de saber que não precisa provar nada pra ninguém. Essa fase ajuda a fechar ciclos profissionais e a redefinir prioridades com mais consciência.

Frase para guardar: “Encerrar não é fracasso, é estratégia.”

3. Escorpião

Seus pensamentos estavam intensos demais. Escorpião mergulhou fundo nas próprias emoções, mas agora encontra uma saída.

Essa fase vem como um detox mental: ideias fixas se dissipam, a ansiedade dá trégua e você consegue ver tudo com mais clareza e distanciamento.

Frase para guardar: “Soltar o controle é abrir espaço para o novo.”

