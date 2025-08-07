Essa semana traz um golpe de sorte financeiro para 2 signos
Do nada, dinheiro entra, dívidas se resolvem e novas oportunidades aparecem pra dois signos com o astral virado pro sucesso! Confira
Clique aqui e escute a matéria
Há semanas em que o universo dá um empurrão extra. E nesta, dois signos vão sentir a sorte bater à porta em forma de dinheiro, proposta ou até alívio de dívidas antigas.
Não é uma fortuna vinda do nada, mas é aquele valor que entra na hora certa, destrava caminhos e traz fôlego.
Os dias entre 8 e 14 de agosto estão com uma energia voltada pra solução prática e alívio material. E, no caso desses dois signos, isso significa golpe de sorte real: seja via um pix inesperado, bônus, promoção, ajuda ou conquista que já parecia perdida.
Se seu signo estiver na lista, vale ficar atento às oportunidades, e até dar uma olhada naquela mensagem não respondida ou projeto engavetado. O dinheiro pode estar onde você menos imagina.
1. Escorpião
Você já vinha desconfiando de uma mudança positiva e nesses próximos dias, ela se confirma. Um valor que parecia travado se libera, um cliente retorna, ou alguém decide pagar uma dívida antiga.
A sorte aqui vem para Escorpião em forma de alívio e resolução, trazendo sensação de segurança e controle. É um ótimo momento para reorganizar suas finanças e planejar próximos passos.
- Dica: cuidado pra não gastar tudo de uma vez. Essa sorte merece ser bem aproveitada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Capricórnio
Justo você, que anda focado em construir algo mais sólido, vai receber um reforço financeiro vindo de onde menos espera.
Pode ser uma venda inesperada, uma indicação que se concretiza ou um retorno financeiro de algo que você já tinha deixado pra lá, Capricórnio. A sensação é de que o universo está te recompensando por não ter desistido.
- Dica: aproveite esse impulso pra tirar um plano do papel, o céu tá conspirando.