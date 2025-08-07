4 signos que podem ser traídos na segunda quinzena de agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Instabilidade emocional e desafios na confiança marcam o período para Touro, Gêmeos, Leão e Capricórnio entre os dias 15 e 31 de agosto

A segunda metade de agosto promete movimentações intensas no campo das relações para alguns signos. Mais do que desentendimentos ou afastamentos comuns, este período traz riscos maiores ligados à confiança, à transparência e à lealdade. O céu astrológico aponta aspectos desafiadores que envolvem Vênus, Marte e Mercúrio, criando um terreno fértil para enganos, mal-entendidos e — em casos mais críticos — traições.

Nem sempre essas traições se restringem ao campo afetivo: podem vir também em relações de amizade, familiares ou até em alianças profissionais. Quatro signos em especial estarão mais vulneráveis a essas energias. Seja por excesso de confiança, distração emocional ou dificuldade em reconhecer sinais de alerta, Touro, Gêmeos, Leão e Capricórnio devem redobrar a atenção.

Isso não significa que a traição é certa — mas indica que o risco está ampliado. Ouvir mais a intuição, evitar exposição excessiva e prestar atenção em mudanças sutis de comportamento das pessoas próximas pode evitar situações desagradáveis ou pelo menos ajudar a antecipar decisões mais conscientes.

Signos que podem ser traídos

Imagem de signo do zodíaco. - Reprodução/iStock

Touro

O taurino costuma ser leal e espera o mesmo em troca. Mas nesta segunda quinzena, a confiança que Touro deposita nas pessoas pode ser testada. Há riscos de surpresas envolvendo pessoas próximas, inclusive dentro de relações afetivas ou parcerias de longa data.

O perigo está na zona de conforto: o signo pode estar tão seguro de seus vínculos que ignora sinais de deslealdade. Olhar com mais atenção e menos idealização é essencial para evitar desgastes maiores.

Gêmeos

Gêmeos entra num período de confusão emocional, o que pode deixá-lo mais suscetível a confiar em quem não deveria. Há risco de se envolver em tramas onde a verdade não é clara — e isso pode vir de amizades, colegas de trabalho ou até pessoas novas com quem estabelece laços rápidos.

O signo precisa desacelerar e observar mais do que escutar. A traição pode vir de onde menos se espera, então é hora de ficar mais atento a incoerências e mudanças repentinas de comportamento.

Leão

Leão pode se ver diante de situações em que a lealdade alheia será colocada em xeque. Isso pode ocorrer tanto em relações amorosas quanto em círculos onde o leonino costuma exercer influência ou liderança.

O orgulho pode atrapalhar: Leão tende a não admitir que foi enganado ou traído, preferindo ignorar os sinais para manter a imagem de controle. Porém, agosto exige humildade e vigilância. Fingir que está tudo bem pode custar mais caro depois.

Capricórnio

O capricorniano costuma ser mais racional nas relações, mas nem isso o protege neste momento. A traição pode vir de alguém em quem confiava por pragmatismo — um sócio, colega de trabalho ou até um familiar com quem partilha responsabilidades.

A segunda quinzena de agosto pede cautela com documentos, conversas mal resolvidas e decisões impulsivas. Capricórnio deve evitar confrontos diretos e buscar provas antes de agir, mas não deve ignorar os alertas que surgirem. O tempo de confiar no silêncio acabou: agora é tempo de agir com estratégia.

