Esses 3 signos devem ficar atentos aos sinais do universo em agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sensações recorrentes, sonhos e coincidências podem indicar caminhos importantes para Peixes, Câncer e Escorpião ao longo do mês. Confira!

Clique aqui e escute a matéria

Agosto chega com uma energia mais densa e introspectiva para alguns signos do zodíaco, especialmente aqueles que têm uma conexão mais direta com o plano emocional e intuitivo. Para quem é regido por elementos como a água — símbolo das emoções, da memória e da sensibilidade — este é um período em que o universo pode se comunicar por meios sutis.

Uma conversa aparentemente aleatória que traz uma resposta aguardada, um sonho insistente, um número que se repete várias vezes ao dia, ou até mesmo uma sensação corporal difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Em momentos como este, o desafio não é entender com a razão, e sim acolher com o coração.

Peixes, Câncer e Escorpião entram em agosto mais abertos a essa comunicação simbólica. Esses signos costumam ter maior facilidade em perceber nuances, pressentir mudanças no ar e captar mensagens que não são ditas em voz alta. Neste mês, o céu astrológico aponta movimentações que estimulam a introspecção, os encontros com o passado e as revelações silenciosas.

Isso significa que, para esses nativos, as respostas não virão por vias tradicionais — elas aparecerão por meio de sinais. Cabe a cada um estar disposto a notar, interpretar e, principalmente, agir a partir desses toques do universo, mesmo que eles não façam sentido de imediato. Agosto será, para esses três signos, um mês de escuta profunda.

Signos que devem ficar atentos aos sinais

Signos do zodíaco - iStock

Peixes

O pisciano pode ser o mais sensível dos três, mas também o mais propenso a se perder nas próprias idealizações. Em agosto, o chamado do universo pode vir por meio de sonhos vívidos ou memórias repentinas que apontam para questões mal resolvidas.

Esse signo tende a espiritualizar tudo o que sente, mas este é o momento de tornar essas sensações mais práticas. Um reencontro, uma intuição inesperada ou uma palavra escutada no meio da rua pode acionar uma decisão importante. A dica é confiar, mas também agir com os pés no chão.

Câncer

Cancerianos podem sentir um aumento de sincronicidades envolvendo o lar, a família ou antigos vínculos emocionais. Neste mês, o universo pode enviar mensagens que envolvem encerramentos de ciclos ou reconciliações necessárias.

O apego ao passado pode dificultar esse processo, mas os sinais estarão ali — às vezes por meio de pessoas que retornam, outras vezes por meio de uma saudade que insiste em se manifestar. Para Câncer, perceber esses recados pode abrir espaço para novos afetos e reorganizar o emocional.

Escorpião

Escorpianos podem viver agosto com sensação de alerta constante. Não é paranoia: é percepção refinada. Esse signo costuma captar o que está oculto, e neste mês essa habilidade estará intensificada. Um detalhe no comportamento de alguém próximo, uma mensagem ambígua, ou até um silêncio inesperado podem revelar mais do que parece.

Escorpião deve usar essa capacidade como bússola, especialmente para decisões profissionais ou afetivas. O universo não está sussurrando — ele está falando alto, mas do jeito que só quem escuta com a alma entende.

Números de sorte para cada signo na loteria



