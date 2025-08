Lua Crescente em Escorpião: saiba quais signos serão mais afetados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Lua Crescente em Escorpião, que ocorre neste ciclo lunar de agosto, chega com uma carga emocional intensa e propensa a transformações internas. A energia de Escorpião é conhecida por seu magnetismo, profundidade e capacidade de regeneração. Quando a Lua entra nessa fase sob esse signo, o convite do universo é claro: é hora de mergulhar nas próprias emoções, rever padrões e agir com mais intenção.

A fase crescente da Lua é, por natureza, uma etapa de impulso, quando ideias ganham forma e movimentos iniciados na Lua Nova começam a se desenvolver. Em Escorpião, isso se mistura a uma necessidade de controle, intensidade nos vínculos e um olhar mais analítico sobre o que deve ou não permanecer.

Esse período pode favorecer investimentos de médio prazo, decisões financeiras estratégicas, resoluções afetivas e até mudanças de comportamento importantes. Para alguns signos, a influência será mais direta, trazendo à tona assuntos difíceis, mas necessários para evolução.

Para outros, a força escorpiana servirá como impulso para tomar as rédeas de situações que vinham sendo adiadas. Veja abaixo quais signos serão mais afetados pela Lua Crescente em Escorpião e como lidar com esse ciclo:

Escorpião (23/10 a 21/11)

Como anfitrião do trânsito, Escorpião sentirá com intensidade esse momento de virada emocional. A Lua Crescente ativa memórias, ressentimentos antigos e situações mal resolvidas, mas ao invés de travar, o signo tende a reagir com mais clareza. É um ótimo momento para cortar laços com padrões repetitivos, iniciar terapias ou enfrentar conversas difíceis com mais maturidade.

A vida íntima e afetiva ganha protagonismo. Pode haver um desejo de se proteger mais, mas também de se entregar profundamente a algo ou alguém que finalmente parece fazer sentido. O signo também pode ter um despertar financeiro: intuições ligadas a dinheiro e segurança emocional estarão mais afiadas. O segredo será não fugir do que sente — e usar a intensidade como força de reconstrução.

Touro (20/04 a 20/05)

Touro, signo oposto e complementar de Escorpião, vive um ciclo de confrontos internos que podem gerar grandes mudanças. A Lua Crescente ilumina questões de parcerias, tanto amorosas quanto profissionais, e revela o que precisa de mais equilíbrio. É possível que taurinos sintam necessidade de sair da zona de conforto, especialmente em relações que já não trazem segurança emocional.

No campo financeiro, decisões tomadas por impulso ou baseadas em medo podem gerar desconforto. O ideal é observar, planejar e deixar que as emoções se assentem antes de agir. Touro também pode se surpreender com revelações feitas por outras pessoas, exigindo mais jogo de cintura. A estabilidade virá justamente da capacidade de se adaptar — algo raro, mas essencial neste ciclo.

Aquário (20/01 a 18/02)

A energia escorpiana entra em tensão com a racionalidade aquariana. Isso pode gerar incômodos emocionais, especialmente para quem vinha tentando controlar tudo pela mente. A Lua Crescente em Escorpião pode trazer uma quebra nesse padrão: sentimentos guardados há tempos podem vir à tona de maneira inesperada.

Aquarianos que vivem relações mais superficiais podem sentir a necessidade de mergulhar mais fundo ou, ao contrário, se afastar do que parece manipulador ou sufocante. O momento favorece cortar excessos, mudar rotinas e estabelecer novos objetivos com base no que realmente importa. Embora desconfortável, esse trânsito pode ajudar Aquário a tomar decisões mais autênticas — mesmo que isso implique romper com velhos compromissos.

Leão (23/07 a 22/08)

A Lua Crescente em Escorpião mexe com a estrutura emocional dos leoninos, especialmente no ambiente familiar ou nas relações íntimas. Leão pode sentir que precisa provar força o tempo todo, mas esse ciclo mostra que vulnerabilidade também é poder. Será comum sentir um desejo de recolhimento, ou a necessidade de reorganizar a vida emocional longe dos holofotes.

Financeiramente, é um bom momento para rever investimentos ou cortar gastos que não têm mais função. A fase também favorece realinhamentos profissionais, especialmente em áreas onde o leonino precisa assumir mais controle. Embora seja um signo de fogo, Leão pode se beneficiar de atitudes mais reservadas neste ciclo — escutar antes de reagir será um diferencial importante.

