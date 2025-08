Boas surpresas vão surgir no mês de agosto para esses 3 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Agosto chega com uma combinação astrológica propícia para quem está disposto a enxergar as oportunidades fora do planejado. Mercúrio inicia um movimento retrógrado, o Sol segue firme em Leão até o dia 22 e a Lua Cheia em Aquário marca um momento de virada emocional logo na primeira semana. Para alguns signos, o mês trará desafios de comunicação e ajustes de rota.

Mas para três signos em particular, o cenário favorece acontecimentos inesperados com potencial transformador. As boas surpresas não virão com aviso prévio — serão sutis no começo, às vezes até desconfortáveis, mas terão efeitos positivos duradouros. Esses acontecimentos podem surgir por meio de pessoas que ressurgem do passado, decisões impulsivas que funcionam ou até situações externas que forçam uma pausa providencial.

O comum entre esses três signos é que eles viverão o mês com mais chances de resolver pendências antigas, abrir espaço para novidades e, principalmente, mudar de ideia sem culpa. Para aproveitar esse ciclo, será preciso menos controle e mais escuta: das emoções, do corpo e dos sinais que a vida manda de forma indireta. Abaixo, veja quem são os três signos mais impactados por essa energia de reviravolta positiva e o que esperar de cada um.

Touro

Agosto pode parecer desafiador no início para taurinos, mas é justamente esse desconforto que abrirá espaço para as boas surpresas. A rotina — normalmente tão cara para esse signo — pode ser interrompida por algo que inicialmente soa como imprevisto, mas que carrega em si a chance de resolver um ciclo estagnado.

Pode ser uma mudança de planos no trabalho, um convite para viagem inesperada ou até uma conversa que toca em assuntos sensíveis, mas que traz alívio. No campo profissional, taurinos podem se beneficiar de uma mudança de cargo ou responsabilidade que, mesmo não sendo planejada, trará reconhecimento e melhoria financeira a médio prazo.

Já no campo afetivo, há chances de reencontros — inclusive com pessoas que pareciam distantes ou com quem havia ressentimentos não resolvidos. A dica para o mês é: evite resistir ao que chega de forma diferente do imaginado. As melhores coisas virão quando Touro abrir mão de controlar os desfechos.

Aquário

A Lua Cheia em Aquário, logo no começo do mês, ativa o inconsciente e ilumina o que estava mal resolvido emocionalmente. Esse movimento pode trazer revelações importantes — internas e externas — que reconfiguram prioridades. O signo, que costuma buscar a lógica, será convidado a confiar mais na intuição e nas coincidências.

As boas surpresas de agosto virão por meio de reconexões: pessoas que voltam com outro papel, ideias antigas que ganham nova chance e até mudanças de ambiente que parecem “acaso”, mas que movimentam tudo. Aquarianos podem receber uma proposta inesperada para um novo projeto, participação em evento ou curso, ou até uma viagem que não estava nos planos.

Há chance de conhecer alguém que mude a forma como o signo entende relacionamentos — com menos idealizações e mais conexão real. Quem estiver aberto à escuta e ao improviso vai descobrir, neste mês, que grandes viradas acontecem em pequenos gestos. Aquário, que já tem tendência a ir contra o senso comum, se beneficia de arriscar ainda mais.

Leão

Com o Sol transitando por seu signo até o fim de agosto, Leão vive um momento de visibilidade e autoconfiança ampliada. Mas é justamente quando não se espera mais nada que algo novo pode surgir. A energia do mês favorece o inesperado: um elogio público, um prêmio simbólico, uma oportunidade afetiva que surge sem aviso ou um desfecho positivo de uma situação que parecia arrastada.



No trabalho, leoninos podem ser surpreendidos por reconhecimento vindo de figuras de autoridade ou até por um convite para ocupar espaço de liderança. A vida amorosa também ganha destaque: há possibilidade de paixões rápidas ou reaproximações intensas, com conexão mais emocional do que física.

Em agosto, tudo o que Leão costuma esperar do mundo — aplauso, reciprocidade, presença — pode vir de onde menos se espera. Mas, para isso, será necessário não centralizar tudo. O signo se beneficia ao abrir espaço para ouvir outras versões da história e confiar que o brilho não se perde quando há colaboração.

