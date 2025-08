Agosto impõe cortes necessários para 5 signos em desequilíbrio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Agosto chega com energia de limpeza e força para recomeços. Para 5 signos, será o momento de cortar o que não faz mais sentido — por mais que doa.

Nem sempre crescer significa adicionar algo novo. Muitas vezes, o verdadeiro avanço exige deixar ir: pessoas, situações, padrões e até sonhos que já não servem mais.

Agosto entra com uma energia intensa de reorganização emocional e espiritual. Para cinco signos, o universo será direto: é hora de fazer cortes — e eles não podem mais ser adiados.

Confira quem vai sentir esse chamado de forma mais intensa:

Câncer



Os cancerianos costumam carregar mais do que deveriam — e agosto vem para libertá-los desse peso. Relacionamentos que exigem demais, amizades drenantes ou até memórias que já não contribuem mais para o presente precisarão ser deixados para trás. O desafio será desapegar sem culpa.

Libra



Equilibrar tudo para agradar a todos cobra um preço alto. Librianos vão perceber que tentar manter tudo “em paz” os deixou fora do próprio centro. Chegou a hora de dizer alguns “nãos” necessários, inclusive para pessoas que sempre tiveram espaço demais na sua vida.

Escorpião



O mês traz à tona feridas profundas e verdades ocultas. Escorpianos precisarão encarar emoções intensas e fazer cortes radicais em vínculos que não respeitam seus limites. Esse processo pode ser doloroso, mas é também uma limpeza emocional que permitirá novos começos mais saudáveis.

Aquário



Os aquarianos sentirão uma pressão interna para reavaliar compromissos e projetos. Cortar o que não ressoa mais com seus valores será essencial. Seguir no automático já não é mais uma opção, e as decisões tomadas agora definirão o rumo dos próximos meses.

Virgem



Sempre tentando consertar tudo e todos, virginianos se verão forçados a reconhecer que algumas coisas não dependem deles. Agosto pede menos controle e mais entrega. Cortar exigências internas e pressões autoimpostas será libertador.

Embora o processo pareça desconfortável, ele é necessário. Agosto chega como uma tesoura cósmica, cortando excessos e devolvendo espaço para o essencial. Para quem tiver coragem de deixar ir, o universo trará alívio, clareza e leveza.

