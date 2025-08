Agosto marca um novo tempo para esses 4 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Agosto chega como um sopro de renovação para o zodíaco — e quatro signos, em especial, sentirão essa virada com mais força.

Se os últimos tempos foram marcados por dúvidas, cansaço ou até mesmo bloqueios emocionais, o novo mês promete reverter esse cenário com novos ciclos, oportunidades e mais clareza para seguir em frente.

É um período em que a coragem encontra espaço para florescer, o coração se alivia e a mente volta a acreditar que sim, as coisas podem — e vão — melhorar.

Veja quem são os sortudos desse recomeço cósmico:

Câncer



Depois de uma fase de introspecção e batalhas internas, Câncer finalmente enxerga luz no fim do túnel. Agosto traz mais leveza emocional, encontros positivos e até possíveis conquistas no campo afetivo. É hora de confiar de novo na vida — e nas pessoas.

Leão



Com o Sol brilhando no seu signo, Leão ganha destaque natural. O mês favorece novos projetos, iniciativas ousadas e autoestima renovada. Quem estava teimando em não te ver agora não terá mais como ignorar seu brilho. A dica é: aproveite o momento com generosidade e foco.

Sagitário



Para Sagitário, agosto abre portas para experiências transformadoras. A inquietação dá lugar à motivação, e a energia de expansão volta com tudo. Viagens, reencontros e boas surpresas no trabalho estão no radar. Só não esqueça de manter os pés no chão.

Peixes



Peixes sentirá uma mudança interna profunda: mais força, mais fé, mais vontade de realizar. Agosto será um divisor de águas, principalmente no campo espiritual e emocional. Prepare-se para revelações, curas e decisões que vão mudar o rumo da sua jornada.

Para esses quatro signos, agosto representa um novo tempo de coragem, recomeços e boas surpresas. É como se o universo, depois de testar sua paciência, estivesse finalmente oferecendo a chave da próxima fase. Receba com gratidão — e siga com confiança.

Previsões do mês de agosto para todos os signos