Horóscopo de agosto de 2025: reorganização, novos ciclos e cura emocional

Confira o que os trânsitos astrológicos de agosto de 2025 revelam para seu signo ascendente e como aproveitar as energias para evoluir e prosperar.

O horóscopo de agosto de 2025 revela um período ideal para reorganizar planos, curar feridas emocionais e alinhar metas pessoais com as energias do universo.

A segunda quinzena marca um momento de retomada, com o fim de Mercúrio retrógrado e a chegada do Sol em Virgem, favorecendo clareza mental e novos começos.

Segundo o Astrolink, agosto traz um convite para equilibrar razão e emoção. Aspectos tensos entre Vênus e planetas em Áries podem exigir maturidade nas relações.

Já a Lua Cheia em Aquário, no dia 9, acende questões sobre pertencimento e liberdade. A Lua Nova no fim do mês abre espaço para rotinas mais leves e conscientes.

Ascendente em Áries

O mês pede cautela nas relações. Com Marte em Libra e Saturno ativando seu mapa, há tendência a conflitos entre impulso e responsabilidade. Espere até Mercúrio direto (11/08) para esclarecer mal-entendidos e evitar decisões precipitadas.

Ascendente em Touro

Hora de equilibrar mudanças com segurança. A influência de Saturno e Urano ajuda a consolidar transformações. A Lua Cheia pode acentuar tensões entre vida pessoal e carreira, mas o fim do mês promete acolhimento e mais conexão com a família.

Ascendente em Gêmeos

Cuidado com promessas vagas ou desorganização. Agosto favorece trocas sociais e romances leves, mas ainda sob a influência de Mercúrio retrógrado, é preciso atenção redobrada à comunicação e aos detalhes.

Ascendente em Câncer

Um mês de reconexão entre o mundo afetivo e os projetos de vida. Vênus em seu signo amplia o desejo por carinho e estabilidade, mas aspectos tensos podem gerar carência ou projeções. Foco em harmonia entre carreira e relações pessoais.

Ascendente em Leão

Agosto começa com boas oportunidades de trocas significativas. Você tende a se destacar com o Sol em Leão, principalmente nos projetos criativos. No fim do mês, aproveite Vênus em Leão para se valorizar e assumir seu brilho único.

Ascendente em Virgem

Notícias inesperadas mexem com sua rotina. Mas com a Lua Nova no seu signo, há espaço para ajustes positivos. O mês é ideal para rever hábitos, reorganizar a agenda e fortalecer sua saúde física e emocional.

Ascendente em Libra

Com Marte no seu ascendente, você ganha energia e coragem para agir. A diplomacia segue sendo essencial, mas agora é possível tomar decisões importantes com mais firmeza. Evite discussões desnecessárias e priorize clareza.

Ascendente em Escorpião

Agosto pede atenção à saúde emocional. A rotina pode parecer exaustiva, mas pequenos momentos de prazer farão diferença. Use a energia de Mercúrio direto para resolver pendências e resgatar sua paz interior.

Ascendente em Sagitário

Hora de retomar projetos criativos e fortalecer alianças. Marte em Libra movimenta sua rede de contatos. Só tenha cuidado com atritos desnecessários. O fim do mês traz um convite para planejar com mais foco e organização.

Ascendente em Capricórnio

Com Vênus e Júpiter influenciando seu campo profissional, há avanço e crescimento à vista. Porém, é preciso manter o equilíbrio com a vida pessoal. Valorize seu bem-estar sem abrir mão da produtividade.

Ascendente em Aquário

A Lua Cheia no seu signo traz revelações sobre seu propósito. Você poderá enxergar com mais clareza o que quer construir. As relações também ganham leveza e podem surpreender com novos encontros e reconciliações.

Ascendente em Peixes

Transformações internas ganham força. Agosto ativa temas profundos, como cura emocional e finanças compartilhadas. Mudanças no lar ou nos vínculos familiares podem abrir portas para um novo ciclo mais leve e alinhado com seus valores.

Dica astrológica do mês

Agosto começa desafiador no campo emocional, mas tende a ganhar fluidez a partir da metade do mês. Aproveite a Lua Nova em Virgem para fazer planos realistas, renovar a energia e organizar sua vida com mais leveza.

Sobre o Astrolink

O Astrolink é a maior comunidade astrológica do mundo. A plataforma oferece recursos como mapa astral, horóscopo personalizado, tarot, sinastria amorosa e guias que ajudam no autoconhecimento e na tomada de decisões. Conhecer a si mesmo transforma tudo ao redor.

