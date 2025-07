Novo ciclo importante vai se abrir para 3 signos até o final do mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

À medida que julho se aproxima do fim, algumas pessoas podem sentir que um novo tempo começa antes mesmo do calendário virar. Para três signos, os próximos dias servirão como um portal simbólico: uma fase termina, outra se anuncia com sinais sutis — mas poderosos. O encerramento de ciclos não acontece por acaso, e muito menos de forma confortável. Por isso, os signos mais tocados por esse movimento vão perceber mudanças em ritmos, expectativas e até nos vínculos com outras pessoas.

Esses ciclos importantes não são necessariamente grandiosos no aspecto externo, mas são profundos no impacto interno. São momentos em que, mesmo sem garantias, algumas certezas brotam: de que algo precisa mudar, de que chegou a hora de encerrar uma espera ou de que aquele projeto ou relação que parecia “parado” agora se move.

O novo ciclo que se abre para esses signos não depende apenas de sorte, e sim de coragem para tomar decisões e abandonar padrões antigos que já não servem mais. A seguir, veja os três signos que estarão mais sensíveis a essa mudança de fase — e como cada um pode aproveitar esse período de virada até o final do mês.

Leão

Julho é um mês importante para leoninos e leoninas, especialmente porque antecede o início de um novo ano solar. Essa virada tende a ser sentida ainda antes do aniversário, como se o signo já estivesse fazendo uma avaliação do que precisa ser deixado para trás. Nos próximos dias, Leão entra em uma fase de balanço: planos que pareciam essenciais podem perder o sentido, e pessoas que já estiveram no centro da vida do signo podem passar a ocupar outro lugar.

Esse novo ciclo é mais do que simbólico. Pode envolver mudanças na forma como o signo se posiciona em suas relações, no trabalho ou mesmo diante de suas próprias vontades. Leão tende a tomar atitudes com mais maturidade e menos impulsividade, escolhendo com cuidado os caminhos que deseja seguir nos próximos meses. O momento é de autoconhecimento, mas também de protagonismo — não para brilhar aos olhos dos outros, mas para ser fiel ao que sente.

Libra

Os últimos tempos cobraram bastante dos librianos e librianas — emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Agora, o signo começa a perceber que precisa fazer escolhas mais alinhadas com sua verdade, e não com o que os outros esperam. Até o fim do mês, Libra pode viver situações que parecem pequenas à primeira vista, mas que revelam grandes mudanças em andamento: um reencontro, uma conversa decisiva ou uma oportunidade profissional inesperada podem funcionar como gatilhos para esse novo ciclo.

O ponto central dessa virada é o desejo de leveza. Libra começa a abrir mão de pesos antigos, culpas ou ressentimentos que vinham limitando seus movimentos. Há uma chance real de cortar relações desgastadas, mudar prioridades e se reconectar com o que lhe dá prazer. É um momento ideal para traçar metas mais realistas e deixar de lado comparações. O novo ciclo não exige pressa, mas sim intenção. Quanto mais Libra se ouvir, mais claro será o caminho.

Capricórnio

Para capricornianos e capricornianas, o novo ciclo que se abre até o fim do mês não tem tanto a ver com conquistas externas — e sim com um realinhamento de sentido. Após um período de foco intenso em trabalho ou responsabilidades, o signo pode sentir que algo precisa mudar para que a rotina volte a fazer sentido. A transformação pode vir em forma de um convite inesperado, de um “não” necessário ou da vontade de investir em algo que até então parecia secundário.

Capricórnio tende a viver esse momento de forma mais discreta, mas sentida. Há uma espécie de libertação emocional em curso, mesmo que ainda não esteja clara. É como se o signo começasse a perceber que não precisa mais carregar tudo sozinho, e que pedir ajuda ou mudar de rota também é uma forma de sabedoria. Até o fim do mês, esse novo ciclo pode envolver planos de estudo, mudanças de moradia, decisões familiares ou recomeços afetivos. O essencial será estar disposto a sair do automático e escutar o que a vida está tentando mostrar.

