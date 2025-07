Boas energias fará 3 signos terem um golpe de sorte a partir de 31 de julho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando julho se despede, ele pode levar embora também bloqueios, inseguranças e situações que estavam paradas há semanas. Para três signos, a entrada de agosto vem com um movimento inesperado e favorável que pode ser interpretado como um verdadeiro golpe de sorte. Não se trata de algo planejado, nem de uma colheita direta de ações passadas — mas sim da abertura de caminhos por forças externas, por encontros improváveis ou oportunidades que surgem por vias pouco convencionais.

O que marca esse momento é o cruzamento entre o cansaço de ciclos anteriores e a disposição para viver algo novo. A energia do dia 31 funciona quase como um portal simbólico, no qual o que antes parecia travado pode começar a fluir. Isso inclui convites que mudam rotinas, notícias que aliviam tensões, ganhos financeiros inesperados ou reviravoltas que mudam a forma como esses signos se veem no mundo.

A sorte, nesse caso, vem com um empurrão do universo — mas também exige que quem a recebe esteja atento ao momento e disposto a sair do modo automático. Confira quais signos devem se beneficiar desse impulso do destino.

Áries

Impulsivo por natureza, Áries costuma ir atrás do que quer. Mas a partir do fim de julho, há uma chance de que as coisas aconteçam antes mesmo de ele dar o primeiro passo. A sorte chega na forma de uma proposta que vem de fora, de um contato que se restabelece ou de um convite que parecia improvável.

Esse golpe de sorte pode tocar especialmente na vida profissional, com chances de crescimento, mudança de cargo ou entrada de dinheiro inesperado. Também há possibilidade de reconexão com alguém do passado que surge de forma surpreendente, oferecendo algo novo — seja em relações pessoais ou parcerias de trabalho. A dica para o signo é não hesitar: quanto mais ágil for a resposta, mais potente será o desdobramento dessa oportunidade.

Libra

Librianos podem ver a sorte agir em áreas delicadas ou que estavam travadas nos últimos tempos. Relacionamentos, pendências familiares ou processos burocráticos podem se resolver com uma velocidade que surpreende. O momento é de fluidez emocional e social — o que significa que conexões certas podem abrir portas importantes.

Além disso, Libra tende a ser beneficiado por ganhos inesperados ou notícias que mudam sua perspectiva de médio prazo. Pode vir na forma de uma aprovação, um alívio financeiro ou mesmo uma resposta que parecia distante. O mais importante é estar receptivo e não tentar controlar o caminho que essa sorte vai tomar. Às vezes, ela aparece disfarçada de coincidência — e o que parecia casual se revela uma virada de rota.

Peixes

Para Peixes, o golpe de sorte pode vir com a sensação de que, finalmente, algo se encaixa. Depois de semanas de instabilidade emocional ou desânimo, o signo tende a receber um impulso de energia mais leve e favorável, que pode se manifestar em boas notícias, encontros agradáveis ou até ganhos financeiros.

Há chance de ser reconhecido por algo que vinha sendo feito com esforço e pouco retorno. Além disso, um presente da vida pode surgir no campo afetivo, com o início de uma relação promissora ou a retomada de um laço importante. Para os piscianos, esse momento traz também uma oportunidade de acreditar mais em si mesmos: quando a sorte bate à porta, é preciso coragem para recebê-la de braços abertos — sem medo de que ela vá embora logo.

