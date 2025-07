Atenção: 3 signos vão receber uma reviravolta até o domingo (27)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se você sente que algo está para mudar, confie nessa intuição.

Até o próximo domingo (27), três signos do zodíaco vão viver uma reviravolta que muda planos, pensamentos e até prioridades.

A reviravolta vem com intensidade, mas também com propósito. E apesar do impacto inicial, abre portas muito mais interessantes do que se imaginava.

Seu signo está na lista? Confira mais abaixo!

Gêmeos



Gêmeos recebe uma notícia que muda completamente os planos. Pode ser uma proposta que exige decisão rápida, um convite de última hora ou uma situação que faz o signo rever caminhos.

A princípio, pode causar dúvida, mas logo se revela uma chance única de crescimento.

Escorpião



Escorpião entra numa semana decisiva. Uma verdade vem à tona, uma relação passa por transformação ou um projeto ganha um rumo inesperado.

A intensidade é grande, mas necessária. Depois dessa virada, o signo sente mais liberdade para seguir o que realmente faz sentido.

Aquário



Aquário vive uma surpresa boa que muda a energia da semana. Algo que estava travado se resolve ou alguém surge com uma proposta diferente de tudo.

Essa virada traz ânimo, criatividade e um novo olhar sobre possibilidades que pareciam distantes até agora.

