Reviravolta emocional à vista: esses signos receberão respostas que esperavam há muito tempo

Segundo as cartas do tarô, três signos do zodíaco terão, nos próximos dias, encontros ou revelações que encerram longos períodos de espera emocional

Existem respostas que não chegam com palavras — às vezes, se revelam por gestos, reencontros ou até pelo silêncio que já não machuca mais. Para três signos do zodíaco, o tarô indica que os próximos dias serão marcados por esse tipo de reviravolta emocional: o momento em que algo que estava suspenso se resolve, mesmo que de forma inesperada. Podem ser conversas que pareciam adiadas para sempre, uma resposta interna que traz paz ou até a chegada de alguém que carrega, sem saber, o fim de uma dúvida antiga.

O importante é que essas respostas encerram ciclos que, por muito tempo, deixaram esses signos em alerta, divididos entre esperar e seguir em frente. A sensação será de desbloqueio. Os dias que seguem podem trazer alívio, mas também surpresa — já que algumas respostas virão de onde menos se espera, enquanto outras surgirão exatamente da fonte mais desejada.

Em comum, esses três signos experimentam um momento de virada na forma como se relacionam com o passado emocional: situações antes mal resolvidas tendem a ganhar contornos mais claros, e aquilo que se arrastava em silêncio finalmente encontra um ponto final ou um novo começo. Veja quais são os signos indicados pelas cartas do tarô para viver essa reviravolta emocional e o tipo de resposta que cada um pode receber:

Touro: uma conversa traz paz sobre algo que nunca foi dito

As cartas que regem Touro neste momento são o Seis de Copas e o Rei de Espadas — arcanos que falam de passado, mas também de racionalidade e comunicação. Taurinos podem se deparar com alguém do passado trazendo uma explicação ou uma fala que, por muito tempo, foi desejada.

Não se trata, necessariamente, de reconciliação, mas de entendimento: um vínculo que ficou mal resolvido pode finalmente ser nomeado, compreendido e, de certo modo, encerrado. Essa resposta — mesmo que breve — tem o poder de acalmar o coração e permitir que Touro siga adiante sem a sensação de que algo ficou faltando.

Gêmeos: reencontro inesperado reacende uma antiga conexão

Para Gêmeos, o tarô revela as cartas do Dois de Copas e da Roda da Fortuna — um indicativo forte de reviravolta emocional positiva. Um encontro casual pode reacender uma ligação que parecia esquecida. Pode ser um amor antigo, um amigo que se afastou ou até alguém com quem as conversas ficaram inacabadas.

Esse reencontro tem a força de mudar a rota emocional do geminiano, que deve sentir o desejo de reavaliar sentimentos que pareciam superados. A surpresa pode vir também da própria reação diante desse momento: o signo tende a perceber que amadureceu e que, agora, está mais pronto para lidar com o que vier.

Peixes: clareza sobre uma dúvida que nunca teve resposta

As cartas associadas a Peixes são a Lua e o As de Espadas — combinação que indica revelações internas e respostas vindas por intuição ou por sinais sutis. Os piscianos podem não ouvir a resposta que tanto esperavam de alguém, mas vão recebê-la por meio de uma percepção clara que se impõe de forma quase espiritual.

Pode ser o fim de uma dúvida sobre uma decisão amorosa, um sentimento guardado ou um vínculo mal definido. Essa clareza emocional vem como alívio e, ao mesmo tempo, como um empurrão para tomar atitudes que vinham sendo adiadas. A resposta virá — mesmo que não em palavras.

