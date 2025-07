Nova fase começa para esses signos: o que parecia parado vai finalmente se resolver

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Transformações positivas marcam o novo ciclo de alguns signos, que finalmente verão antigos obstáculos sendo superados com leveza.

O segundo semestre começa com uma nova fase para alguns signos, marcada por superações, liberação de bloqueios e resolução de pendências.

O que antes parecia travado começa agora a fluir com mais clareza, abrindo caminhos importantes para o crescimento pessoal e profissional.

Esses nativos estarão mais conectados com o presente, enxergando oportunidades com maturidade e confiança. A energia astral favorece decisões importantes, encerramentos necessários e recomeços guiados pela intuição e pela força interior.

Signos que vão entrar em uma nova fase

As movimentações planetárias dos próximos dias serão decisivas para três signos em especial. A influência de Marte e Mercúrio destrava processos, acelera respostas e ajuda a alinhar mente e coração. Confira se o seu está entre eles:

Virgem (23/08 a 22/09)

Com uma energia renovada, Virgem vai conseguir finalizar pendências que estavam travando seu progresso. A clareza mental aumenta e decisões importantes serão tomadas com segurança. Uma nova fase começa, mais produtiva e leve.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Para Capricórnio, essa nova etapa traz conquistas materiais e avanços concretos. Tudo que estava estagnado tende a se resolver. Projetos engatam, relacionamentos se alinham e a energia se torna mais positiva e fluida.

Peixes (20/02 a 20/03)

Com mais sensibilidade e conexão espiritual, Peixes recebe sinais importantes do universo e entende o que precisa ser deixado para trás. Uma nova jornada se abre, com mais leveza, cura emocional e crescimento pessoal.

Confie na transformação

A mudança já começou e será sentida de forma intensa por esses signos. É hora de confiar nos sinais, acolher o novo e deixar o passado onde ele deve estar. O universo está conspirando para a cura, libertação e prosperidade desses nativos.