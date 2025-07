As tristezas são apagadas pela mão do Anjo: 3 signos serão banhados em ouro e abençoados por um tempo de mudanças maravilhosas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O que foi ferida se transforma em força. Alguns signos do zodíaco serão guiados com amor por um caminho novo e brilhante. Confira lista!

Clique aqui e escute a matéria

Há momentos em que o céu se abre e os ventos da transformação sopram com doçura. Para três signos do zodíaco, o Anjo da Guarda estende sua mão com delicadeza, apagando dores antigas e trazendo luz onde antes havia sombra.

O tempo da espera chega ao fim, e em seu lugar, surge uma fase dourada, marcada por vitórias, bênçãos e recomeços que aquecem o coração.

Câncer



O peso emocional que te acompanhava começa a se dissolver. A proteção angelical te envolve, trazendo leveza e esperança. O que parecia distante agora se aproxima com força e carinho.



Mudança: Um novo ciclo afetivo começa, com mais reciprocidade e acolhimento.

Capricórnio



O tempo de luta e resistência está dando lugar a conquistas silenciosas, mas poderosas. O anjo que te guarda coloca oportunidades em seu caminho, basta olhar com o coração aberto.



Mudança: Portas se abrem no campo profissional e financeiro; valor e reconhecimento vêm aí.

Peixes



A sensibilidade pisciana será agora seu maior dom. A dor que antes te prendia ao passado está sendo curada. Uma onda de energia espiritual te banha com ouro e renascimento.



Mudança: Cura interior, paz emocional e reencontros marcantes com pessoas do bem.

Previsões do mês de julho para todos os signos