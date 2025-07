Energia rara no ar: esses signos serão guiados pela intuição e terão decisões certeiras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Uma energia rara e transformadora está em circulação e promete intensificar a conexão espiritual de alguns signos do zodíaco.

A intuição será a grande protagonista desta fase e trará luz para decisões importantes, especialmente para quem tem estado em dúvida nos últimos tempos.

Esse movimento astrológico funciona como um verdadeiro farol interno, guiando esses signos a escolherem com sabedoria e agirem com mais confiança.

O momento pede escuta interior, conexão com os sentimentos e atenção aos sinais do universo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpianos estarão ainda mais sensíveis às vibrações energéticas ao redor. Sonhos, pressentimentos e coincidências vão se tornar frequentes, indicando caminhos a seguir. É hora de confiar no sexto sentido e não ignorar os sinais sutis.

Peixes (19/2 a 20/3)

Peixes entra em sintonia com uma energia intuitiva poderosa. Decisões que pareciam confusas agora se mostrarão claras. O universo irá colaborar com respostas vindas em momentos de silêncio ou contato com a natureza.

Câncer (21/6 a 22/7)

Cancerianos sentirão o coração pulsar mais forte com revelações emocionais. A intuição aguçada vai ajudar em escolhas que envolvem família, carreira e vida amorosa. Um empurrão do destino trará confiança e paz interior.

Confie na sua voz interior

O céu reforça que este é um momento de conexão interna. Esses signos devem desacelerar, meditar e ouvir com atenção aquilo que não se explica com palavras. Quando a intuição fala, o universo responde. E os frutos dessa escuta serão colhidos em breve.

Revelados os signos mais sortudos de 2025