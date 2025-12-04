Pluribus tem quantos episódios? Saiba tudo sobre a nova série do criador de Breaking Bad

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Repleta de mistérios, drama e até comédia, a nova série das mentes por trás de "Breaking Bad" vem chamando atenção em todo o mundo.

Clique aqui e escute a matéria

"Pluribus" é uma das novas séries do momento!

Mistura de drama, comédia e ficção científica, a intrigante produção é assinada por Vince Gilligan, criador de "Breaking Bad", e estrelada por Rhea Seehorn, indicada ao Emmy por "Better Call Saul".

Saiba mais sobre a história e exibição!

Qual é a história de Pluribus?

A obra é focada na escritora Carol Sturka, uma mulher bem-sucedida, mas emocionalmente frustrada.

Na história, um vírus extraterrestre se espalha pelo planeta, transformando a humanidade em uma mente coletiva pacífica e satisfeita, a "União".

Carol se torna uma das apenas 13 pessoas no mundo imunes aos efeitos da "União", e tenta entender o que está acontecendo e como fazer o mundo voltar ao normal.

Pluribus tem quantos episódios?

A primeira temporada de "Pluribus" terá ao todo nove episódios, liberados tipicamente às sextas-feiras. O cronograma de lançamento dos próximos é o seguinte:

Episódio 6 - 5 de dezembro

Episódio 7 - 12 de dezembro

Episódio 8 - 19 de dezembro

Episódio 9 (último da temporada) - 26 de dezembro

O sexto episódio será lançado às 5h da manhã na Apple TV+ (horário de Brasília).

Onde assistir Pluribus?

"Pluribus" é uma série do streaming Apple TV+ e está disponível apenas na plataforma.

O plano padrão custa R$ 29,90, com teste de 7 dias grátis. Quem compra um novo aparelho Apple ganha também três meses grátis de acesso ao streaming.



Ainda que seja da Apple, o aplicativo está disponível para celulares de outras marcas de smartphones e TVs, também mediante assinatura.