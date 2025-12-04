Pluribus tem quantos episódios? Saiba tudo sobre a nova série do criador de Breaking Bad
Repleta de mistérios, drama e até comédia, a nova série das mentes por trás de "Breaking Bad" vem chamando atenção em todo o mundo.
Por
Thallys Menezes
Publicado em 04/12/2025 às 21:53
| Atualizado em 04/12/2025 às 22:14
"Pluribus" é uma das novas séries do momento!
Mistura de drama, comédia e ficção científica, a intrigante produção é assinada por Vince Gilligan, criador de "Breaking Bad", e estrelada por Rhea Seehorn, indicada ao Emmy por "Better Call Saul".
Saiba mais sobre a história e exibição!
Qual é a história de Pluribus?
A obra é focada na escritora Carol Sturka, uma mulher bem-sucedida, mas emocionalmente frustrada.
Na história, um vírus extraterrestre se espalha pelo planeta, transformando a humanidade em uma mente coletiva pacífica e satisfeita, a "União".
Carol se torna uma das apenas 13 pessoas no mundo imunes aos efeitos da "União", e tenta entender o que está acontecendo e como fazer o mundo voltar ao normal.
Pluribus tem quantos episódios?
A primeira temporada de "Pluribus" terá ao todo nove episódios, liberados tipicamente às sextas-feiras. O cronograma de lançamento dos próximos é o seguinte:
- Episódio 6 - 5 de dezembro
- Episódio 7 - 12 de dezembro
- Episódio 8 - 19 de dezembro
- Episódio 9 (último da temporada) - 26 de dezembro
O sexto episódio será lançado às 5h da manhã na Apple TV+ (horário de Brasília).
Onde assistir Pluribus?
"Pluribus" é uma série do streaming Apple TV+ e está disponível apenas na plataforma.
O plano padrão custa R$ 29,90, com teste de 7 dias grátis. Quem compra um novo aparelho Apple ganha também três meses grátis de acesso ao streaming.
Ainda que seja da Apple, o aplicativo está disponível para celulares de outras marcas de smartphones e TVs, também mediante assinatura.