Estrela de Pluribus foi pega de surpresa com participação de ator de Better Call Saul

O episódio mais recente de Pluribus trouxe uma participação especial inesperada, que pegou até a protagonista Rhea Seehorn de surpresa. Um ator de Better Call Saul “apareceu” na série, em uma participação que mobilizou fãs e divertiu a equipe da série.

Após a overdose de Zosia provocada por Carol como parte de um plano para obter informações dos Outros, Carol se vê isolada e com pouca supervisão da mente-colmeia. Ainda assim, ela mantém um canal para se comunicar com o grupo: um número telefônico que inclui uma caixa postal com uma voz familiar, que a instrui a manter distância, mas garante que eles ainda querem mantê-la satisfeita.

A voz misteriosa é ninguém menos que Patrick Fabian, intérprete do advogado Howard Hamlin em Better Call Saul, série no qual contracenou diretamente com Seehorn, a eterna Kim Wexler. A participação é apenas vocal, mas suficiente para causar um choque na atriz – especialmente porque a produção escondeu deliberadamente sua participação.

Em entrevista à TV Guide, Seehorn contou que só percebeu o que estava acontecendo em cima da hora:

“Não sei qual tomada eles usaram, mas se você pedisse para um psicólogo analisar microexpressões, provavelmente veria meu rosto fazendo: ‘Quê? Patrick?’ Aí tentei disfarçar e seguir com a cena.”

Logo após o corte, a reação foi imediata:

“Comecei a rir e saí correndo dizendo: ‘É o Patrick! Vocês conseguiram o Patrick!’”, relembrou.

A equipe lhe contou que estava guardando a surpresa havia muito tempo, apenas para brincar com ela no set.

Tudo sobre Pluribus

Na história, Carol Sturka (interpretada por Rhea Seehorn) vive em um mundo onde, de repente, todos parecem estar permanentemente felizes – como se uma força invisível tivesse apagado o sofrimento, a raiva e a tristeza da humanidade. Carol, no entanto, é a única pessoa imune a esse fenômeno. Incapaz de sentir essa “felicidade global”, ela passa a questionar o que está acontecendo e descobre que sua infelicidade pode ser a chave para entender – e talvez salvar – a própria realidade.

Gilligan descreveu Pluribus como “uma fábula moderna sobre empatia, negação e o perigo de um mundo sem dor”. O resultado, segundo os bastidores, é uma mistura de ficção científica com humor sombrio e reflexões existenciais.

Além de Rhea Seehorn, indicada ao Emmy por Better Call Saul, o elenco conta com nomes como: Karolina Wydra (House, Twin Peaks) como Zosia, uma misteriosa cientista envolvida na origem do fenômeno; Carlos Manuel Vesga (Narcos) como Manusos, o vizinho de Carol, que começa a demonstrar comportamentos perturbadores; Miriam Shor (And Just Like That) no papel de Helen, uma figura influente ligada ao governo; e Samba Schutte (Our Flag Means Death) em participação especial.

A produção foi filmada em Albuquerque, Novo México – cenário familiar para os fãs do universo de Breaking Bad.

Além de Gilligan, fazem parte da equipe executiva Jeff Frost, Diane Mercer, Gordon Smith e Alison Tatlock, todos veteranos das séries anteriores do autor.

A primeira temporada de Pluribus terá nove episódios. Os três primeiros estão disponíveis no Apple TV, e os demais serão lançados semanalmente, às sextas-feiras, até 26 de dezembro.

A série já está renovada para a segunda temporada, com produção prevista para 2026.

O post Estrela de Pluribus foi pega de surpresa com participação de ator de Better Call Saul apareceu primeiro em Observatório do Cinema.