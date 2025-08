6 séries de comédia que você não pode perder para dar boas risadas em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Num cenário global cada vez mais exigente e acelerado, as comédias têm se firmado como um dos gêneros mais procurados pelo público que busca leveza, identificação e boas risadas.

Em 2025, as plataformas de streaming apostam em novas produções e também renovam títulos que conquistaram a audiência com roteiros afiados e personagens carismáticos.

De humor ácido a tramas absurdas, as opções são diversas — e certeiras para quem precisa escapar da rotina sem sair do sofá.

A seguir, listamos 6 séries de comédia que você não pode perder em 2025, com destaque para as novidades do ano e títulos já consagrados que seguem entregando temporadas cada vez mais afiadas. Todas estão disponíveis em plataformas populares no Brasil.

1. Hacks (3ª temporada)



Onde assistir: HBO Max

Depois de conquistar o Emmy e o Globo de Ouro, Hacks retorna em 2025 com uma terceira temporada ainda mais afiada.

A série acompanha a dinâmica improvável entre Deborah Vance (Jean Smart), uma veterana da comédia stand-up em decadência, e Ava (Hannah Einbinder), uma roteirista millennial cancelada.

A química entre as protagonistas continua impecável e os bastidores do humor servem de pano de fundo para reflexões sarcásticas sobre ego, fama e a arte de recomeçar.

2. Mr. & Mrs. Smith (2ª temporada)



Onde assistir: Prime Video

A reinvenção cômico-espionagem do clássico estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie surpreendeu o público com sua primeira temporada.

Agora, Donald Glover e Maya Erskine voltam a interpretar o casal que vive entre missões perigosas e crises conjugais.

Com diálogos ágeis e uma estética estilizada, Mr. & Mrs. Smith ganha ainda mais camadas de humor enquanto brinca com o caos que é amar (e sobreviver) no século 21.

3. Abbott Elementary (4ª temporada)



Onde assistir: Star+

Aclamada nos EUA e ainda subestimada por parte do público brasileiro, Abbott Elementary segue como uma das comédias mais premiadas da atualidade.

A série se passa em uma escola pública da Filadélfia e combina o formato de falso documentário com personagens cativantes e críticas sociais sutis.

A nova temporada, prevista para o segundo semestre, promete ainda mais risadas e comentários ácidos sobre o sistema educacional.

4. The Bear (3ª temporada)



Onde assistir: Star+

Embora classificada por muitos como drama, The Bear tem ganhado espaço também como uma das comédias mais honestas e viscerais da TV atual.

A terceira temporada aprofunda ainda mais os conflitos de Carmy (Jeremy Allen White) e sua equipe caótica enquanto tentam fazer um restaurante dar certo.

Entre crises existenciais e panelas explodindo, o humor surge de forma inesperada — e incrivelmente real.

5. Only Murders in the Building (5ª temporada)



Onde assistir: Star+

Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez seguem imbatíveis na mistura de true crime, mistério e comédia.

Only Murders in the Building retorna com novos assassinatos, novas celebridades e o mesmo humor afiado que conquistou fãs em todo o mundo.

A nova temporada promete ainda mais participações especiais e reviravoltas, mantendo o clima leve e envolvente que é a marca registrada da série.

6. Big Mouth (8ª temporada – final)



Onde assistir: Netflix

A animação irreverente da Netflix chega ao fim em 2025 após oito temporadas explorando, com muito humor e nenhuma censura, os dramas da puberdade.

Big Mouth se despede com episódios que seguem abordando temas como sexualidade, ansiedade e amadurecimento de maneira escancarada e bem-humorada.

É o tipo de série que faz rir — e refletir — com o mesmo peso.

Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!

Frete GRÁTIS sem valor mínimo



Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo



Ofertas exclusivas para membros



Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Teste grátis por 30 dias!

https://amzn.to/4lkpDcf

Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!

Vem ser Prime!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.