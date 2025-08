Terceira temporada de Tulsa King, protagonizada por Sylvester Stallone, chega 21 de setembro no Paramount+

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Paramount+ acaba de divulgar as primeiras imagens e a data de estreia da terceira temporada de "Tulsa King", série estrelada pelo indicado ao Oscar®, Sylvester Stallone.

A continuação chega dia 21 de setembro, domingo, exclusivamente na plataforma de streaming premium.

Tulsa King foi a série original número um do Paramount+ globalmente em 2024 e ficou entre as dez séries originais mais assistidas em todas as plataformas de assinatura sob demanda (SVOD) durante o quarto trimestre do ano.



Em seu episódio de estreia, a segunda temporada obteve 21,1 milhões de espectadores globais no streaming e estabeleceu um novo recorde para o Paramount+, sendo a estreia global mais assistida até então, comparada a qualquer outra série na história da plataforma de streaming premium.

Além disso, a segunda temporada também registrou um recorde de 159 milhões de visualizações (+894% em relação ao ano anterior) e 6,1 milhões de interações nas redes sociais, representando um aumento de +553%.

Na terceira temporada, à medida que o império de Dwight cresce, seus inimigos e os riscos para sua equipe também aumentam.

Agora, ele enfrenta seus adversários mais perigosos em Tulsa: os Dunmires, uma poderosa família da antiga aristocracia local que não segue as regras do velho mundo — forçando Dwight a lutar por tudo o que construiu e proteger sua família.



Produzida pela MTV Entertainment Studios e 101 Studios, TULSA KING tem produção executiva de Taylor Sheridan, Sylvester Stallone, Dave Erickson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Braden Aftergood, Jim McKay, Sheri Elwood, Ildy Modrovich e Keith Cox.

Erickson também atua como showrunner. A série é distribuída pela Paramount Global Content Distribution. As duas primeiras temporadas estão disponíveis para maratonar exclusivamente no Paramount+.



