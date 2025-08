Sony Movies estreia "O Atirador: Missão Secreta" em agosto com maratonas perfeitas para curtir com a família

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O thriller de ação com Chad Michael Collins, Jocelyn Hudon e Dennis Haysbert lidera a programação do mês, que inclui clássicos adorados pelos pais

Nada como um bom filme de ação, um herói improvável ou aquela maratona cheia de nostalgia para unir gerações.

Em agosto, o Sony Movies preparou uma programação intensa e divertida, perfeita para acompanhar naquele momento de folga com o herói da sua vida.

Ao longo do mês, o canal exibe estreias exclusivas, sessões duplas com grandes astros e maratonas temáticas, além de especiais semanais com histórias surpreendentes.



A estreia exclusiva do mês é “O Atirador: Missão Secreta”, que chega ao canal no dia 3 de agosto. No longa, o ex-atirador da elite militar Brandon Beckett (Chad Michael Collins) junta forças com antigos aliados para expor uma rede de tráfico humano liderada por agentes corruptos.

A missão coloca o grupo no centro de uma conspiração perigosa, onde habilidades de combate e lealdade serão testadas a cada passo. Um prato cheio para quem curte ação militar e reviravoltas táticas.

Os domingos seguirão intensos com o “BOOMINGO”: maratonas de filmes cheios de adrenalina e protagonistas durões.

Em 10 de agosto, no Dia dos Pais, o quarteto de ação com “Hancock”, “XXX”, “Rápida Vingança” e “O Intruso” é o convite perfeito para curtir em família.

Ao longo do mês, entram em cena títulos como “Sniper Americano”, “Homem-Aranha”, “Miss Bala” e “Kung-Fusão”, com heróis, anti-heróis e pancadaria.

As terças especiais com atores e atrizes de cinemas traz sessões duplas com grandes nomes de Hollywood. Em agosto, Tom Cruise abre o mês com “O Último Samurai” e “Questão de Honra".

Na sequência, Jennifer Lawrence brilha com dois filmes da franquia Jogos Vorazes, seguida por Bruce Willis em papéis que misturam ação e drama, em “Zona de Perigo” e “Lágrimas do Sol”. Para fechar agosto, Kevin Bacon assume o suspense em “Encurralada” e “O Homem Sem Sombra”.



O Sony Movies está disponível na SKY (canais 135 SD e 535 HD), VIVO Play (App e canal 661 HD) e outros operadores regionais, além das plataformas de streaming SKY+ e UOL Play.

