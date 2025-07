Cada episódio é um gancho: 7 séries com histórias que não te deixam escapar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com narrativas viciantes e ganchos perfeitos, essas produções te seguram do começo ao fim — e fazem você maratonar sem nem perceber

Algumas séries são tão bem construídas que parece impossível apertar o botão de pausa.

Cada episódio termina com aquele gancho perfeito, te deixando com a pulga atrás da orelha, o coração acelerado ou simplesmente sem condições de não assistir o próximo.

Se você é fã de maratonar e adora tramas que prendem do início ao fim, aqui estão 7 séries que não deixam você escapar — literalmente.

Veja também: 5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix

1. Round 6 (Netflix)



Cada prova, uma tensão. Cada final de episódio, um novo choque. Essa série sul-coreana virou fenômeno mundial com sua mistura de crítica social e suspense viciante.

2. Stranger Things (Netflix)



Com doses certeiras de nostalgia, terror e amizade, essa série sempre termina com perguntas urgentes. “O que vai acontecer com Eleven?” é só uma delas.

3. How to Get Away with Murder (Prime Video)



Reviravoltas jurídicas, crimes, segredos e atuações brilhantes. Shonda Rhimes sabe como ninguém como deixar o público refém do próximo episódio.

4. La Casa de Papel (Netflix)



Assalto ao estilo espanhol, com muito drama, ação e personagens marcantes. Se você começa, é bom já reservar o fim de semana inteiro.

5. You (Netflix)



Narrado pelo próprio stalker (e assassino), Joe Goldberg, essa série tem o dom de te fazer assistir com culpa... e sem conseguir parar.

6. 24 Horas (Star+)



Cada episódio representa uma hora do dia — e cada minuto traz mais tensão. Uma verdadeira bomba-relógio para quem ama ação e decisões no limite.

7. Bodyguard (Netflix)



Poucos episódios, muita intensidade. Essa série britânica mistura segurança nacional, política e mistério em um ritmo acelerado que te prende do começo ao fim.

Se você está pronto para mergulhar de cabeça em uma maratona que não te solta nem na hora de dormir, qualquer uma dessas séries vai te deixar exatamente onde os roteiristas querem: colado na tela.