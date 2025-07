Dia do Amigo: como criar posts e stories prontos para bombar no Instagram

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja ideias criativas, frases marcantes e formatos que vão te ajudar a homenagear seus amigos com estilo — e com muitos likes

O Dia do Amigo é comemorado em 20 de julho e, vamos combinar, merece muito mais do que só um "Feliz Dia do Amigo" no grupo.

Essa é a data perfeita para celebrar laços reais com criatividade — e claro, com conteúdo que emociona e engaja.

Se você quer sair do óbvio e fazer algo que combine com seu estilo e com a vibe do seu grupo, vem com a gente.

Separamos dicas certeiras para criar posts e stories incríveis para o Dia do Amigo, seja para seu feed, story ou até reels.

Posts prontos para o Dia do Amigo que rendem engajamento

1. Poste carrosséis com momentos que definem a amizade



Use fotos antigas, prints de conversas engraçadas e até memes internos entre vocês. Na última imagem, coloque uma frase marcante de amizade, estilo:



"A vida muda, os amigos ficam."

2. Frases prontas para legendar seu story (ou usar como fundo):



"Amigo é o lar que a gente encontra fora de casa."

"Você é aquela pessoa que nem sempre vejo, mas sempre tenho comigo."

"Tem gente que é tipo Wi-Fi bom: conecta a alma e melhora o dia."

"Com você, até os dias ruins rendem boas histórias."

Dica: use fundo bege, azul claro ou lilás + fonte retrô para um visual mais estético.

3. Faça um reels com músicas que dizem tudo



Use uma trilha como:

“Count on Me” – Bruno Mars

“See You Again” – Wiz Khalifa feat. Charlie Puth

“Amigo estou aqui” – Toy Story

Intercale vídeos de momentos felizes, cenas espontâneas e legendas curtas com frases como:



"Nem todo herói usa capa. Às vezes, ele só aparece com brigadeiro e conselhos."

4. Marque, interaja e compartilhe



Envolva os amigos com enquetes tipo:

“Quem sempre some e depois volta do nada?”

“Quem é o mais conselheiro da turma?”

“Quem sempre manda meme às 3h da manhã?”

Dá para usar até modelos de template interativo no Canva ou apps como Unfold e StoryArt.

Dica final: Seja sincero e divertido



Não precisa forçar estética perfeita. O que mais conecta é a verdade — aquela nostalgia leve, o humor compartilhado, o jeitinho único de falar do outro com carinho. Isso gera identificação… e engajamento real.

Agora é só usar essas ideias e deixar seu Instagram cheio de afeto e criatividade neste Dia do Amigo.

Vídeo: Mensagem para o Dia do Amigo