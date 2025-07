Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A amizade é uma das conexões mais preciosas que podemos viver. É no olhar compreensivo, na palavra de apoio e nos silêncios compartilhados que os verdadeiros amigos se revelam.

No Dia do Amigo, celebre quem caminha ao seu lado com o coração aberto e versos cheios de gratidão.

Dia do amigo: veja lindos poemas sobre amizade

1. Amizade

Mais que uma mão estendida,

mais que um belo sorriso,

mais do que a alegria de dividir,

mais do que sonhar os mesmos sonhos,

ou doer as mesmas dores.

Muito mais do que o silêncio que fala

ou da voz que cala para ouvir,

é a amizade o alimento

que nos sacia a alma

e nos é ofertado por alguém

que crê em nós.

2. Amizade verdadeira

A amizade verdadeira é aquela que não te explora

Que está sempre ao seu lado

Que te procura em cada aurora

Que te apoia mesmo que você esteja errado

Que te aceita não pelo que tens,

mas simplesmente se doa como amigo.

E se preocupa se tu não vens

Que te procura e te dá abrigo

Que nas horas difíceis te dá força

Depositando em ti toda a confiança

E para fazer você feliz, se esforça

Para que a sua vida tenha mais esperança.

A verdadeira amizade é eterna e sincera

Contenta-se na mais pura simplicidade

Nasce, cresce, vive e prospera

Amizade verdadeira é transparente

Sabe guardar segredos

É linda, pura, eterna e decente.

Não te trata como um mero brinquedo.

3. AMIZADE



Surge bem de mansinho,

quando duas pessoas se conhecem.

Se for fraca, ninguém lembra.

Se duradoura, ninguém esquece.

Pois o verdadeiro amigo nos ajuda a viver,

apaga o nosso medo,

nos dá força e confiança

e, com cuidado, guarda segredos.

Na tristeza nos consola,

nas horas de frio nos dá calor.

Nos acompanha na boa e na má hora

e na vida nos dá amor.

Com carinho sempre nos ampara.

Com alguma coisa boa nos faz surpresa,

sempre nos livra de enrascadas

e está conosco na alegria e na tristeza.

Por isso, nunca devemos magoá-lo.

Se fizermos isso devemos, sim, pedir perdão,

pois uma linda amizade não se joga fora,

se guarda no fundo do coração.

4. O valor de uma verdadeira amizade.

A amizade verdadeira não se arranja de uma hora para outra, como se fosse qualquer coisa. Se constrói como uma verdadeira casa de dois andares! Primeiro planejada, depois começa os passos.

A amizade verdadeira é mais que simples, é destacada. A amizade não vem como um vento e logo desaparece. Vem devagar, quase parando, e começa a fazer efeito cada dia mais, arrasando os corações dos verdadeiros amigos.

Acopla nos corações, toma conta de tudo, depois de um tempo não conseguimos mais viver sem essa verdadeira amizade! Te amo, meu amigo!

5. Amizade verdadeira

Eu já disse "eu te amo" hoje? Não? Então lá vai. Mesmo que a distância pareça uma milha ou milhares dela, eu sinto como se estivesse presente em minha vida cotidiana.

Sabe que você é mais que uma amiga, é uma irmã. Mesmo que tenhamos controversas em nossas opiniões, sabe que tem entre a gente mais que isso. É uma amizade sem fim.

Queria poder dizer o quanto você é importante para mim, por isso vim aqui falar o quanto te amo.

Não ligo que os outros possam dizer, nem quero mesmo saber, só quero que saiba que você é muito mais que uma amiga, é uma irmã querida.

Que Deus te ilumine, anjo de luz, e obrigada por fazer parte da minha vida!