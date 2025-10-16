Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com o livro 'Cacto na boca', a poeta Gianni Gianni é selecionada como finalista na categoria 'Poesia' da premiação de Literatura

Clique aqui e escute a matéria

A escritora pernambucana Gianni Gianni é finalista no Prêmio Candango de Literatura na categoria "Poesia" com o livro "Cacto na boca". A cerimônia de premiação acontece no dia 31 de outubro no Teatro Nacional, em Brasília.

“As premiações são sempre permeadas de fatores circunstanciais, e sei disso não só por já ter integrado júris como também por participar da organização de um prêmio. Ainda assim, estar entre os finalistas do Candango é a possibilidade de o livro ganhar um fôlego novo e alcançar mais leitores. Para uma escritora com poucas publicações - o que é o meu caso -, essa indicação gera alguma visibilidade e um sentimento de que o que escrevi está ressoando”, celebra Gianni.

Cacto na boca

O livro de poemas "Cacto na boca" aborda questões de gênero e raça combinadas a uma preocupação experimental. Para Gianni, a obra tem uma boa coerência interna e, ao mesmo tempo que reflete algumas questões específicas da teoria da literatura, também fala de um cotidiano muito palpável. "Desconfio que ele se comunica bem com leitores variados", afirma.

Gianni conta que a escolha da imagem do cacto na boca remete a situações de silenciamento: "Ela contempla esse misto de erótica e violência, situando a experiência agônica de sujeitos subalternizados. Nesse caso, a da mulher racializada."

Cacto na Boca, de Gianni Gianni - Divulgação

"Embora o livro tenha um pouco da minha própria experiência como matéria de investigação, sua escrita está mais preocupada com a busca por uma forma literária possível para si, evidenciando um sentimento de inadequação. É como se encontrar essa forma fosse o único modo de quebrar o silêncio e situar essa subjetividade", acrescenta.

Além da obra publicada pela editora Círculo de Poemas, Gianni lançou neste ano um livro infantil chamado "Olinda e Mia". "Assim como o 'Cacto', este foi um livro que surgiu de uma oportunidade que me fez voltar em um texto incompleto e finalizá-lo. Isso acabou abrindo uma porta imprevista, pois eu tinha alguns outros originais infantojuvenis que interessaram à editora PeraBook", conta.

A autora afirma que seu estímulo de criação é uma necessidade de expressão ridiculamente visceral. "Um bom contrato, um bom adiantamento, também é sempre motivador. E, sim, sou bem mais refém da validação externa do que gostaria de admitir, então uma indicação a prêmio me estimula. Mas sinto essa mesma euforia quando recebo a mensagem de algum leitor que se conectou com algo que escrevi", acrescenta.

Reconhecimento

Gianni declara que prêmios são "iniciativas sempre bem-vindas, principalmente quando bem coordenados e guiados por curadoria competente e diversa". No entanto, chama atenção para a necessidade de políticas públicas voltadas para a literatura, que acredita serem mais efetivas que premiações.

"O escritor ainda não é devidamente visto como um profissional, que tem contas a pagar como qualquer outro trabalhador da cultura. Se não existem meios para viabilizar esse tempo de trabalho - como vemos para um profissional do cinema, por exemplo, que é um campo entendido na chave do mercado e da economia criativa -, os resultados dos prêmios seguirão repetitivos, pois aqueles com mais 'tempo livre' para a prática de escrita são os que conseguem concluir seus projetos e publicar", explica a autora.

Além da vaga na final do Prêmio Candango de Literatura, Gianni foi finalista do Prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro, realizado pelo PublishNews. "Aqui, o foco era o meu trabalho na produção editorial, mas o processo era completamente diferente, pois envolvia uma apresentação da minha trajetória e defesa da minha candidatura. Foi um exercício interessante, não esperava estar entre os finalistas", relata.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cepe - Companhia Editora de Pernambuco (@cepeeditora)

A poeta também critica a dinâmica do mercado editorial nordestino: "O mercado editorial no Nordeste é muito embrionário e extremamente desassistido. E devo dizer que é uma pena ver que, com frequência, o que fazemos é mais reconhecido fora do nosso território que dentro dele."

Prêmio Candango de Literatura

O Prêmio Candango de Literatura, estabelecido em 2021 pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do Governo do Distrito Federal e institucionalizado em 2022, tem como principal objetivo fomentar a circulação no Brasil da produção literária recente de autores e autoras de países de língua portuguesa.

A primeira edição do prêmio registrou a inscrição de 1984 obras, distribuídas em 8 categorias: Romance, Poesia, Contos, Prêmio Brasília, Incentivo à Leitura, Incentivo à Leitura para Pessoas com Deficiência, Projeto Gráfico e Capa.

Em 2025, o prêmio chega à sua segunda edição com 6 categorias: Romance; Conto; Poesia; Prêmio Brasília; Capa e Projeto Gráfico, além da categoria de Melhor Projeto de Incentivo à Leitura.

