5 livros que exploram a arquitetura como personagem literário
Ao transformar a arquitetura em personagem literário, esses livros mostram que lugares têm alma, voz e até destino próprio
Clique aqui e escute a matéria
Na literatura, a arquitetura não é apenas cenário: muitas vezes, prédios, casas e cidades tornam-se protagonistas, influenciando a vida dos personagens e moldando o enredo.
Palácios que escondem segredos, casas que guardam memórias e cidades que respiram como organismos vivos revelam como os espaços também contam histórias.
Ao transformar a arquitetura em personagem literário, esses livros mostram que lugares têm alma, voz e até destino próprio.
Selecionamos cinco obras em que a arquitetura é tão essencial quanto os protagonistas humanos.
1. A Casa Soturna – Charles Dickens
Em A Casa Soturna, a construção que dá nome ao romance não é apenas pano de fundo: é um espaço sombrio, cheio de corredores labirínticos e memórias sufocantes, que traduzem as tensões sociais e emocionais da trama.
A casa reflete o peso da burocracia e da decadência moral que Dickens denuncia.
2. O Castelo – Franz Kafka
Em O Castelo, a construção funciona como um símbolo de poder inalcançável e de burocracia opressora.
Mais do que cenário, o castelo é um enigma, um personagem que rege a vida de todos à sua sombra, representando a luta do homem contra sistemas incompreensíveis.
3. Rebecca, a Mulher Inesquecível – Daphne du Maurier
A mansão Manderley é talvez o personagem mais marcante de Rebecca.
Com seus salões grandiosos, jardins e segredos, a casa dita o ritmo da narrativa, guarda lembranças da falecida Rebecca e influencia diretamente a vida da nova senhora de Winter.
4. A Casa dos Espíritos – Isabel Allende
Em A Casa dos Espíritos, a casa da família Trueba se torna símbolo da passagem do tempo, das gerações e de suas transformações políticas e sociais.
É um espaço vivo, que abriga alegrias, tragédias e fantasmas, servindo como personagem central da saga familiar.
5. Cem Anos de Solidão – Gabriel García Márquez
A cidade fictícia de Macondo, criada em Cem Anos de Solidão, funciona como protagonista da narrativa.
Suas ruas, casas e construções acompanham o desenvolvimento e a ruína da família Buendía, tornando-se um organismo vivo que respira junto com a história.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Leve seus livros pra qualquer lugar com estilo!
O Kindle (última geração) 16 GB tá uma fofura nessa cor verde menta!
- Tela antirreflexo
- Troca de páginas mais rápida
- Luz frontal ajustável
- Bateria que dura semanas!
Por apenas R$584,10 (10% OFF à vista no Pix)
Compre agora: https://amzn.to/4ksmYMj
Perfeito pra quem ama ler sem distrações, onde e quando quiser!
Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.