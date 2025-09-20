fechar
Livros | Notícia

5 livros que exploram a arquitetura como personagem literário

Ao transformar a arquitetura em personagem literário, esses livros mostram que lugares têm alma, voz e até destino próprio

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/09/2025 às 16:54
Prateleira de livros
Prateleira de livros - Istoock

Na literatura, a arquitetura não é apenas cenário: muitas vezes, prédios, casas e cidades tornam-se protagonistas, influenciando a vida dos personagens e moldando o enredo.

Palácios que escondem segredos, casas que guardam memórias e cidades que respiram como organismos vivos revelam como os espaços também contam histórias.

Ao transformar a arquitetura em personagem literário, esses livros mostram que lugares têm alma, voz e até destino próprio.

Selecionamos cinco obras em que a arquitetura é tão essencial quanto os protagonistas humanos.

1. A Casa Soturna – Charles Dickens

Em A Casa Soturna, a construção que dá nome ao romance não é apenas pano de fundo: é um espaço sombrio, cheio de corredores labirínticos e memórias sufocantes, que traduzem as tensões sociais e emocionais da trama.

A casa reflete o peso da burocracia e da decadência moral que Dickens denuncia.

2. O Castelo – Franz Kafka

Em O Castelo, a construção funciona como um símbolo de poder inalcançável e de burocracia opressora.

Mais do que cenário, o castelo é um enigma, um personagem que rege a vida de todos à sua sombra, representando a luta do homem contra sistemas incompreensíveis.

3. Rebecca, a Mulher Inesquecível – Daphne du Maurier

A mansão Manderley é talvez o personagem mais marcante de Rebecca.

Com seus salões grandiosos, jardins e segredos, a casa dita o ritmo da narrativa, guarda lembranças da falecida Rebecca e influencia diretamente a vida da nova senhora de Winter.

4. A Casa dos Espíritos – Isabel Allende

Em A Casa dos Espíritos, a casa da família Trueba se torna símbolo da passagem do tempo, das gerações e de suas transformações políticas e sociais.

É um espaço vivo, que abriga alegrias, tragédias e fantasmas, servindo como personagem central da saga familiar.

5. Cem Anos de Solidão – Gabriel García Márquez

A cidade fictícia de Macondo, criada em Cem Anos de Solidão, funciona como protagonista da narrativa.

Suas ruas, casas e construções acompanham o desenvolvimento e a ruína da família Buendía, tornando-se um organismo vivo que respira junto com a história.

