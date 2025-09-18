Romance sáfico que é best-seller na Amazon ganha versão física
"Pink Lemonade", escrito pelo casal G. B. Baldassari, está em pré-venda durante o mês de setembro. Saiba mais detalhes sobre o lançamento
As mais de 30 milhões de páginas lidas na Amazon já dão a dimensão do sucesso de “Pink Lemonade”. Já são mais de 10 livros escritos à quatro mãos pelas autoras Gisele e Bruna Baldassari, mas o sucesso da obra ultrapassou todas as expectativas.
O livro que estourou como ebook agora ganhará uma versão física para as fãs de literatura sáfica graças à Editora Euphoria, referência na publicação de fanfics e romances LGBT+.
“Pink Lemonade” mergulha nos bastidores do mundo da música, explora o glamour dos palcos, os bastidores repletos de segredos e as dores escondidas sob os holofotes. A obra acompanha a trajetória da icônica banda Pink Lemonade, que conquistou o mundo nos anos 2000, e suas integrantes: “PJ” (Paige Joaquim), Dani Garcia, Hollie Derrick, Chloe Jacobs e Jenna Milano.
“É sempre gratificante ver uma história chegando ao público. Nosso maior objetivo, desde o início, sempre foi que as nossas histórias fossem lidas, mas quando um livro alcança as leitoras com a potência que Pink Lemonade alcançou, a gente tem a certeza de que a nossa conexão com elas é profunda e de pura identificação.” – Gisele Baldassi, escritora
Entre turnês internacionais, paixões proibidas e brigas de egos, as protagonistas precisam lidar com o peso da fama, a pressão da indústria e, principalmente, com os sentimentos que ameaçam destruir (ou salvar) tudo o que construíram.
O enredo de “Pink Lemonade” alterna passado e presente: conta o início da banda em Los Angeles, o auge em estádios lotados como Wembley e, anos depois, o inesperado convite para um comeback que reacende feridas mal cicatrizadas que levaram ao término da banda no passado e, em especial, o romance secreto entre PJ e Jenna. Uma narrativa intensa sobre amor, música, amadurecimento e segundas chances, que fala diretamente ao coração de quem já sonhou mudar o mundo com uma guitarra e uma canção.
“Acho que quando se tem a sinergia e confiança que temos uma na outra, escrever a quatro mãos tem apenas vantagens. Conversamos muito durante todo o processo, então quando eu estou escrevendo alguma cena, a Gi já sabe o que vai sair e vice-versa. Ainda assim, uma acaba sendo a leitora beta da outra, e temos um acordo de que as duas tem que gostar da cena, senão ela é descartada e começamos de novo.” – Bruna Baldassi, escritora
Com uma escrita envolvente, diálogos afiados e personagens multifacetadas, Gisele e Bruna Baldassari entregam um romance LGBTQIA+, vibrante e melancólico, que traz representatividade e provoca reflexões sobre amizade, identidade e escolhas de vida. As autoras já são conhecidas pelas obras “Amor Fati” (Editora Euphoria), “Uma pitada de sorte” (Editora Naci) e “Tinha tudo pra dar errado” (Editora Naci).
“Pink Lemonade” aborda temas sensíveis como abuso psicológico, dependência química, luto e conflitos emocionais. A obra pode gerar gatilhos nos leitores e, portanto, não é recomendado para menores de 16 anos.
Sobre as autoras
G.B. Baldassari é o pseudônimo de Gisele e Bruna, um casal que descobriu por acaso que poderia escrever junto. Moram em Santa Catarina e dedicam a maior parte do tempo a fazer o que mais amam: escrever comédias românticas em que a mocinha quase sempre é atrapalhada e invariavelmente termina com outra mocinha.