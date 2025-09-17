fechar
6 livros que provocam risos que você não sabia que precisava

Essas obras lembram que, às vezes, a leveza vem de lugares inesperados e que rir é também uma forma de autoconhecimento e alívio emocional

Por Bruna Oliveira Publicado em 17/09/2025 às 17:29
Imagem ilustrativa de mulher lendo livro
Imagem ilustrativa de mulher lendo livro - FABIO PRINCIPE/iStock

O riso é uma das formas mais leves de enfrentar a vida, e a literatura pode ser uma fonte inesperada de alegria.

Alguns livros conseguem capturar situações absurdas, personagens excêntricos e diálogos inteligentes que fazem o leitor rir mesmo quando não está procurando por humor.

Essas obras lembram que, às vezes, a leveza vem de lugares inesperados e que rir é também uma forma de autoconhecimento e alívio emocional.

Selecionamos seis livros que provocam risos genuínos e inesperados, capazes de transformar o dia do leitor.

1. O Guia do Mochileiro das Galáxias – Douglas Adams

Douglas Adams cria um universo absurdo e hilariante em O Guia do Mochileiro das Galáxias, misturando ficção científica, ironia e sátira.

Situações improváveis, personagens excêntricos e diálogos inteligentes fazem rir e, ao mesmo tempo, refletir sobre o absurdo da vida.

2. Pequenas Grandes Mentiras – Liane Moriarty

Embora trate de segredos e tensões sociais, Pequenas Grandes Mentiras apresenta momentos de humor afiado e personagens com falhas humanas cômicas.

Moriarty combina drama e risos de forma equilibrada, mostrando que situações cotidianas podem ser surpreendentemente engraçadas.

3. A Menina que Roubava Livros – Markus Zusak

Apesar da narrativa tocante sobre a Segunda Guerra Mundial, Markus Zusak insere momentos de humor inesperado em A Menina que Roubava Livros, muitas vezes através das observações sarcásticas da própria Morte ou da sagacidade da protagonista.

Esses pequenos alívios cômicos tornam a leitura ainda mais envolvente.

 

4. O Mundo de Sofia – Jostein Gaarder

Embora seja um romance filosófico, O Mundo de Sofia inclui momentos de humor sutil que equilibram a densidade das reflexões.

Gaarder insere ironia e situações inesperadas que fazem o leitor sorrir enquanto mergulha em questões existenciais.

5. As Crônicas de Nárnia – C.S. Lewis

Lewis combina aventura, fantasia e diálogos divertidos em As Crônicas de Nárnia.

Personagens como o castor falante ou o fauno Tumnus trazem momentos de humor e leveza, mostrando que mesmo em mundos fantásticos é possível rir das pequenas contradições da vida.

