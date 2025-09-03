fechar
6 livros de terror que prometem te assustar muito

Prepare-se para noites em claro com essa seleção de livros de terror que vão abalar o seu psicológico e deixar sua mente inquieta

Por Bia Freire Publicado em 03/09/2025 às 21:15
Confira uma série de indicações de livros que prometem te apavorar
Confira uma série de indicações de livros que prometem te apavorar - Istock

Se você gosta de sentir aquele frio na barriga enquanto lê, está no lugar certo. Os livros de terror tem o poder de nos transportar para mundos sombrios, nos confrontar com nossos medos mais profundos e, claro, tirar o sono por algumas noites.

Pensando nisso, selecionamos 6 livros de terror disponíveis na Amazon que prometem te assustar bastante. 

6 livros de terror bastante assustadores

Prepare a luz de cabeceira, porque essas histórias não vão sair da sua cabeça tão cedo.

1. It: A Coisa – Stephen King

Um dos maiores clássicos do terror moderno. Em It: A Coisa, acompanhamos um grupo de amigos de infância enfrentando um mal antigo que assombra a cidade de Derry.

A criatura, que assume diversas formas, é mais conhecida por aparecer como o palhaço Pennywise. Com mais de mil páginas, essa é uma leitura densa, intensa e absolutamente arrepiante.

2. O Iluminado – Stephen King

Outro sucesso do mestre do terror, O Iluminado traz a história de Jack Torrance, que aceita um emprego como zelador de inverno em um hotel isolado nas montanhas.

O que começa como uma oportunidade de recomeço logo se transforma em um verdadeiro pesadelo, quando forças sobrenaturais começam a afetar sua sanidade.

3. O Exorcista – William Peter Blatty

Inspirado em um caso real, O Exorcista é um dos livros mais perturbadores da história do gênero. A trama acompanha a jovem Regan, que começa a apresentar comportamentos estranhos e assustadores.

Sua mãe recorre à ciência, mas quando tudo falha, a única saída é um ritual de exorcismo. O livro vai muito além dos sustos: é um mergulho no desconhecido e no confronto entre fé e mal.

4. O Vilarejo – Raphael Montes

Representando o terror nacional, O Vilarejo é um livro de contos interligados por um lugar misterioso e macabro. Cada história é inspirada em um dos sete pecados capitais e revela o lado mais sombrio da natureza humana.

Raphael Montes constrói narrativas curtas, mas extremamente impactantes

5. O Cemitério – Stephen King

O Cemitério é considerado por muitos leitores como o livro mais assustador do autor. A história gira em torno de uma família que descobre um antigo cemitério indígena com o poder de ressuscitar os mortos. Mas quando alguém volta… volta do mesmo jeito? É uma leitura sobre luto.

6. O Médico e o Monstro – Robert Louis Stevenson

Clássico da literatura, O Médico e o Monstro é uma leitura obrigatória para quem gosta de terror psicológico.

A obra explora a dualidade entre o bem e o mal dentro do ser humano, através da transformação do respeitável Dr. Jekyll no temido Mr. Hyde. Mesmo escrito no século XIX, o livro continua atual e profundamente inquietante.

