6 livros de terror que prometem te assustar muito
Prepare-se para noites em claro com essa seleção de livros de terror que vão abalar o seu psicológico e deixar sua mente inquieta
Se você gosta de sentir aquele frio na barriga enquanto lê, está no lugar certo. Os livros de terror tem o poder de nos transportar para mundos sombrios, nos confrontar com nossos medos mais profundos e, claro, tirar o sono por algumas noites.
Pensando nisso, selecionamos 6 livros de terror disponíveis na Amazon que prometem te assustar bastante.
6 livros de terror bastante assustadores
Prepare a luz de cabeceira, porque essas histórias não vão sair da sua cabeça tão cedo.
1. It: A Coisa – Stephen King
Um dos maiores clássicos do terror moderno. Em It: A Coisa, acompanhamos um grupo de amigos de infância enfrentando um mal antigo que assombra a cidade de Derry.
A criatura, que assume diversas formas, é mais conhecida por aparecer como o palhaço Pennywise. Com mais de mil páginas, essa é uma leitura densa, intensa e absolutamente arrepiante.
2. O Iluminado – Stephen King
Outro sucesso do mestre do terror, O Iluminado traz a história de Jack Torrance, que aceita um emprego como zelador de inverno em um hotel isolado nas montanhas.
O que começa como uma oportunidade de recomeço logo se transforma em um verdadeiro pesadelo, quando forças sobrenaturais começam a afetar sua sanidade.
3. O Exorcista – William Peter Blatty
Inspirado em um caso real, O Exorcista é um dos livros mais perturbadores da história do gênero. A trama acompanha a jovem Regan, que começa a apresentar comportamentos estranhos e assustadores.
Sua mãe recorre à ciência, mas quando tudo falha, a única saída é um ritual de exorcismo. O livro vai muito além dos sustos: é um mergulho no desconhecido e no confronto entre fé e mal.
4. O Vilarejo – Raphael Montes
Representando o terror nacional, O Vilarejo é um livro de contos interligados por um lugar misterioso e macabro. Cada história é inspirada em um dos sete pecados capitais e revela o lado mais sombrio da natureza humana.
Raphael Montes constrói narrativas curtas, mas extremamente impactantes
5. O Cemitério – Stephen King
O Cemitério é considerado por muitos leitores como o livro mais assustador do autor. A história gira em torno de uma família que descobre um antigo cemitério indígena com o poder de ressuscitar os mortos. Mas quando alguém volta… volta do mesmo jeito? É uma leitura sobre luto.
6. O Médico e o Monstro – Robert Louis Stevenson
Clássico da literatura, O Médico e o Monstro é uma leitura obrigatória para quem gosta de terror psicológico.
A obra explora a dualidade entre o bem e o mal dentro do ser humano, através da transformação do respeitável Dr. Jekyll no temido Mr. Hyde. Mesmo escrito no século XIX, o livro continua atual e profundamente inquietante.