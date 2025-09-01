fechar
Livros | Notícia

6 livros que trazem mulheres à frente da sua época

A literatura é uma das melhores formas de conhecer essas trajetórias, sejam reais ou ficcionais, e se inspirar em histórias de coragem

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/09/2025 às 17:46
Imagem de livros
Imagem de livros - PORNSAWAN/ Freepik

Ao longo da história, mulheres ousaram desafiar padrões, romper barreiras e transformar o mundo ao seu redor.

A literatura é uma das melhores formas de conhecer essas trajetórias, sejam reais ou ficcionais, e se inspirar em histórias de coragem, visão e independência.

Estes livros celebram protagonistas femininas que viveram ou imaginavam viver além das limitações de suas épocas, mostrando que determinação e ousadia não têm data de validade.

Selecionamos seis obras em que mulheres marcam seu tempo com força, inteligência e personalidade.

1. Frida. A Biografia – Hayden Herrera

Biografia da icônica artista mexicana, Frida retrata a vida de Frida Kahlo, cuja obra e personalidade desafiavam convenções do seu tempo.

Herrera mostra como Frida transformou a dor em arte e conquistou um espaço único na história da cultura e do feminismo.

2. Jane Eyre – Charlotte Brontë

Publicada em 1847, Jane Eyre apresenta uma protagonista que luta por independência, dignidade e amor próprio em uma sociedade rígida e patriarcal.

A força de Jane, sua coragem e integridade fizeram do romance um marco literário de protagonismo feminino.

3. Eu Sou Malala – Malala Yousafzai

Neste relato autobiográfico, Malala Yousafzai conta sua luta pelo direito à educação em um contexto de opressão no Paquistão.

Eu Sou Malala é um testemunho de coragem, resistência e visão de futuro, mostrando como uma jovem pôde transformar sua voz em movimento global.

4. Mulheres que Correm com os Lobos – Clarissa Pinkola Estés

Neste clássico da psicologia junguiana, Clarissa Pinkola Estés resgata arquétipos femininos e histórias de mulheres que viveram à frente do seu tempo, conectadas à intuição, à criatividade e à liberdade.

Mulheres que Correm com os Lobos é leitura essencial para compreender a força ancestral feminina.

5. A Cor Púrpura – Alice Walker

Vencedor do Prêmio Pulitzer, A Cor Púrpura acompanha Celie, uma mulher negra que supera opressões de gênero, raciais e familiares no início do século XX.

Walker constrói uma narrativa poderosa sobre emancipação, coragem e resiliência feminina.

6. O Conto da Aia – Margaret Atwood

Em um futuro distópico, O Conto da Aia apresenta mulheres lutando para manter sua identidade e liberdade em um regime opressor.

Margaret Atwood explora como resistência, inteligência e solidariedade feminina podem confrontar sistemas injustos, tornando a obra relevante e atemporal.

