7 livros que vão fazer você voltar a gostar de ler — e não querer parar mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Se você já foi apaixonado por livros, mas acabou se distanciando da leitura, saiba que não está sozinho.

A rotina acelerada, as distrações digitais e até experiências literárias frustrantes podem afastar até os leitores mais dedicados.

Mas a boa notícia é que basta o livro certo para reacender essa chama — uma história envolvente, uma linguagem fluida ou personagens que nos fazem esquecer do tempo.

A seguir, reunimos 7 livros perfeitos para quem quer redescobrir o prazer da leitura.

6 livros que vão fazer você abraçar suas imperfeições

6 livros que exploram as relações entre mães e filhas de forma intensa

3 livros que mostram que o fracasso também é um caminho para o sucesso Leia Também

São narrativas cativantes, acessíveis e, acima de tudo, prazerosas de ler — o tipo de história que faz a gente lembrar por que ama tanto os livros.

1. “Eleanor Oliphant Está Muito Bem” – Gail Honeyman



Com uma protagonista excêntrica e um enredo delicado, Eleanor Oliphant Está Muito Bem conquista já nas primeiras páginas.

A história mistura humor, solidão e transformação pessoal de forma comovente, levando o leitor a torcer pela personagem e se emocionar com sua jornada.

2. “A Biblioteca da Meia-Noite” – Matt Haig



E se você pudesse viver todas as vidas que teria tido se tivesse feito escolhas diferentes?

Essa é a premissa instigante de A Biblioteca da Meia-Noite, que aborda arrependimentos, propósito e segundas chances com leveza e profundidade. Uma leitura rápida, mas que provoca reflexão.

3. “A Lista de Convidados” – Lucy Foley



Se você gosta de suspense, A Lista de Convidados é um prato cheio.

Com capítulos curtos, narradores múltiplos e um clima de mistério constante, o livro prende o leitor até a última página. Ideal para quem precisa de uma leitura viciante para sair do bloqueio.

4. “Verity” – Colleen Hoover



Conhecida por suas histórias intensas, Colleen Hoover entrega em Verity um thriller psicológico que não dá trégua.

Cheio de reviravoltas e tensão, o livro se lê em poucas horas — e é o tipo de história que faz você esquecer do celular sem nem perceber.

5. “O Homem de Giz” – C.J. Tudor



Para quem quer reviver a sensação de virar páginas sem parar, O Homem de Giz mistura mistério, nostalgia dos anos 1980 e suspense psicológico.

A narrativa alterna entre presente e passado com maestria, construindo uma atmosfera intrigante e sombria.

6. “Pequenos Incêndios por Toda Parte” – Celeste Ng



Com personagens complexos e conflitos familiares realistas, Pequenos Incêndios por Toda Parte mergulha em temas como maternidade, identidade e privilégios sociais.

A escrita de Celeste Ng é envolvente, sensível e fluida — uma história que emociona e faz pensar.

7. “As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera” – Haemin Sunim



Se a sua dificuldade com a leitura é mais emocional do que prática, esse livro é ideal.

Com textos curtos, reflexões sutis e ilustrações delicadas, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera é quase uma pausa para respirar — e pode ser o recomeço perfeito para se reconectar com os livros e com você mesmo.

Leve seus livros pra qualquer lugar com estilo!

O Kindle (última geração) 16 GB tá uma fofura nessa cor verde menta!

Tela antirreflexo



Troca de páginas mais rápida



Luz frontal ajustável



Bateria que dura semanas!

Por apenas R$584,10 (10% OFF à vista no Pix)

Compre agora: https://amzn.to/4ksmYMj

Perfeito pra quem ama ler sem distrações, onde e quando quiser!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.