Poetisa Dayane Rocha lança seu primeiro livro, "Virada num mói de Cuento", dia 19/7

Poetisa sertaneja Dayane Rocha estreia na literatura com obra que mistura poesia popular, crítica social e identidade feminina do Pajeú

Entre versos rimados e memórias sertanejas, a poetisa e declamadora Dayane Rocha, de 29 anos, lança seu primeiro livro, intitulado Virada no mói de Cuento.

O nome, inspirado numa expressão popular, traduz com precisão a intensidade de sua presença e sua trajetória dentro da poesia do Pajeú. Mais do que uma coletânea de poemas, a obra reúne sentimentos, vivências e um olhar feminino que confronta as tradições de um meio ainda dominado por homens.

O processo de criação do livro foi, segundo a autora, uma forma de revisitar influências e reafirmar raízes. A obra percorre diferentes formas da poesia popular, como martelo alagoano, decassílabo e soneto, sempre dialogando com temas como maternidade, erotismo e a vida no Sertão.

Além da escrita, o livro também conta com ilustrações do artista plástico Marcos Pê e um site que arquiva parte do trabalho da poetisa ao longo dos anos.

Saiba mais sobre a autora

Dayane Rocha lança seu primeiro livro - Divulgação/ Ari nóbrega

Dayane começou a ganhar destaque ainda jovem, a partir de convites para integrar mesas de glosas, uma prática poética tradicional da região. O caminho até o reconhecimento, no entanto, foi atravessado por desafios.

Por não fazer parte de uma família tradicional de poetas e sendo mulher em um espaço historicamente masculino, precisou provar seu talento em dobro. A resistência, segundo ela, ainda existe, mas tem sido enfrentada com presença e poesia.

A obra reúne 170 páginas que refletem mais de uma década de atuação artística. Apesar de ser seu primeiro livro, Dayane já carrega uma trajetória sólida como declamadora, pesquisadora e participante ativa do projeto “Mulheres de Repente”, que leva a glosa feminina a eventos por todo o país.

O lançamento está marcado para o dia 19 de julho, em Brejinho de Tabira, e representa um marco para uma geração de poetisas que seguem abrindo caminhos em versos e voz.