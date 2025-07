Mais Baseados que Fatos Reais": literatura entre maconha, amor e deboche

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O escritor, jornalista e músico Gil Luiz Mendes apresenta seu novo romance Mais baseados que fatos reais, publicado pela editora Badoque Livros.

A obra convida o leitor a mergulhar em uma narrativa ousada e bem-humorada, onde maconha, afeto e deboche se cruzam em uma trama que flutua entre realidade e ficção.

No centro da história está Gustavo, um homem em meio ao luto afetivo após o fim de um casamento e o afastamento da filha.

Ao se mudar para a casa dos sogros, ele e alguns amigos decidem transformar um dos quartos em um cultivo caseiro de maconha. É a partir desse cenário que se desenvolve uma jornada marcada por descobertas, contradições e reconexões.

Escritor e jornalista Gil Luiz Mendes - Divugação

Segundo o autor, o livro não gira apenas em torno da maconha, mas de um homem tentando se reconstruir emocionalmente em meio a um cotidiano de perdas e absurdos.

A planta, nesse contexto, deixa de ser apenas pano de fundo e se torna elemento central que liga histórias, revela tensões e mobiliza afetos.

Com uma escrita que combina lirismo, crítica social e ironia, Gil Luiz Mendes aborda a cultura canábica no Brasil e suas contradições. A narrativa adota um tom de crônica etnográfica contemporânea, explorando temas como masculinidade, paternidade e os limites do afeto em uma sociedade marcada por hipocrisias e julgamentos morais.

Natural do Recife, Gil é autor de Depois da curva do S e Pala – Contos e Cantadas do Centro do Recife, além de organizador da coletânea A maior cidade pequena do mundo em linha reta. Atuou em veículos como Central 3, Rádio Brasil Atual e no podcast Lado B do Rio.

Sua produção transita entre jornalismo, literatura e crítica cultural, sempre com foco nas experiências urbanas, nas periferias e nas questões raciais e políticas do cotidiano. Ele também integra o grupo Samba Cafuçu, conhecido por animar as noites de São Paulo.

O romance já está disponível nas principais livrarias e plataformas digitais.