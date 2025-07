Precisa se reconstruir? Conheça estes 3 livros que vão te fazer mudar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Todo mundo passa por uma fase ruim na vida, aquela em que se vê perdido, sem rumo. Nesse momento, a leitura pode ser uma incrível aliada.

Com as palavras certas, as pessoas se sentem motivadas e buscam a mudança que, antes de tudo, deve acontecer dentro delas mesmas.

Dessa forma, separamos 3 livros que podem fazer com que suas perspectivas mudem e você se torne ainda mais forte e inspirador(a). Confira a lista abaixo:

3 livros para mudar sua vida



O Castelo de Gelo (1963), Tarjei Vesaas



Duas meninas se encontram em meio ao inverno norueguês. O encontro é breve, silencioso, mas muda tudo. Uma delas guarda um segredo; a outra tenta se aproximar. Entre elas, forma-se algo inexplicável — uma ligação que escapa às palavras.

Quando uma desaparece, o mundo da outra se desfaz sem barulho. A narrativa não explica, apenas sugere. Tudo é sutil, quase calado. O gelo, monumental e enigmático, vira metáfora do que é profundo demais para ser dito.

Leia Também Livros que ensinam além da sala de aula: 7 obras que trazem lições profundas

A perda se instala, não como clímax, mas como sombra persistente. Crescer, aqui, é aprender a conviver com o que ficou suspenso — como uma promessa interrompida.

As Perfeições (2022), Vincenzo Latronico



Em meio ao cenário elegante e impessoal de uma Berlim gelada, Anna e Tom vivem uma rotina cuidadosamente editada — uma existência feita de belas imagens, frases bem pensadas e ambientes meticulosamente compostos.

Eles encarnam a estética da liberdade moderna, mas, por trás da superfície polida, algo começa a se desfazer. Sem alarde, a intimidade vai sendo substituída por gestos automáticos e deslocamentos constantes. Nada explode; tudo se desfaz aos poucos.

A narrativa segue esse ritmo contido, quase clínico, onde cada cena parece um frame congelado de uma vida esteticamente correta, mas emocionalmente esvaziada.

O relacionamento se dissolve em silêncio, embalado por viagens, mudanças e feeds atualizados. A cidade, tão bonita quanto indiferente, observa.

No fim, não há ruptura — apenas a constatação de um vazio: a liberdade prometida revela-se um looping discreto, onde o excesso de possibilidades sufoca qualquer necessidade real.

O que sobra é um tipo de solidão compartilhada — silenciosa, estilizada, irremediável.

Meu Ano de Descanso e Relaxamento (2018), Ottessa Moshfegh



Em pleno ano 2000, numa Nova York que ainda ostenta luxo e indiferença, uma jovem rica e bela decide desaparecer — não da vida, mas de si mesma. Recém-formada, órfã, morando num apartamento pago no alto de Manhattan, ela não quer morrer. Quer dormir.

E encontra, numa psiquiatra desleixada, a cúmplice perfeita para embarcar em uma jornada de narcose assistida — um retiro químico em que cada comprimido é um degrau rumo ao nada.

A narradora, anônima, é seca, sardônica, por vezes cruel. Fala com indiferença, como quem narra a própria ruína sem emoção. Mas sob esse tom gelado, há luto, cansaço e um desejo confuso de renascimento.

Entre listas de remédios, lacunas temporais e visitas indesejadas de Reva — a amiga carente —, o livro se constrói como um retrato sombrio da fuga e do esvaziamento. Nada aqui é apenas trágico ou cômico. É tudo ao mesmo tempo — como uma anestesia mal dosada: alívio, torpor e um fio de dor que insiste em permanecer.