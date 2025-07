Míriam Leitão lança livro infantil sobre inclusão inspirado na afilhada com síndrome rara

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A jornalista e escritora Míriam Leitão lançou seu mais novo livro infantil, Lulli — A gata aventureira, que traz reflexões delicadas sobre inclusão, afeto e superação.

A história é inspirada em sua afilhada Lulli, uma menina diagnosticada com a rara síndrome Cri-du-Chat — termo que em francês significa “choro do gato”.

A condição genética, que afeta cerca de um em cada 15 mil nascimentos, costuma trazer desafios ao desenvolvimento e incertezas para as famílias.

Mas no livro, Lulli é apresentada como uma gata destemida, que carrega “uma coragem de leão” e segue rompendo barreiras muito além das páginas, como destaca um dos trechos da obra.

O lançamento aconteceu no último sábado (5), na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, localizado no Rio de Janeiro e reuniu leitores, amigos e parentes, num encontro marcado por emoção e trocas afetuosas.

Míriam, que é madrinha da menina, explicou que o livro é um tributo à afilhada, além de um convite a pensar a infância de forma mais plural e empática.

Com este título, Míriam Leitão chega ao nono livro voltado ao público infantil, somando um total de 16 obras publicadas em gêneros que vão da não ficção à crônica, passando por romance e literatura para crianças.

No próximo dia 8 de agosto, a escritora também viverá outro momento importante: tomará posse na Academia Brasileira de Letras (ABL), tornando-se a 12ª mulher a ocupar uma das cadeiras da instituição.