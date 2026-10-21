"Mente e Coração" é o tema central da CASACOR 2026

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Evento estreia dia 29 de outubro e vai até 13 de dezembro, no Novo Cais, no José Estelita, dedicado à arquitetura, ao design e ao paisagismo

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Estreia dia 29 de outubro e vai até 13 de dezembro, a CASACOR Pernambuco. A mostra ocupa este ano 11 galpões do Novo Cais, no José Estelita, numa edição 100% montada no térreo, com mais de 3.000 m² dedicados à arquitetura, arte, decoração e design.

O tema deste ano é "Mente e Coração", propondo como o eixo o lar como um espaço de reconexão. A partir desse olhar, os ambientes exploram caminhos para fortalecer vínculos, resgatar propósitos e inspirar formas mais conscientes de habitar e transformar o mundo.

“Queremos que a CASACOR provoque reflexões sobre a relação entre as pessoas e os espaços que habitam. O tema deste ano traduz esse desejo de pensar uma arquitetura que vá além da estética e dialogue com o bem-estar, as emoções e o modo como queremos viver,” afirma Gabriela Coutinho, uma das sócias da CASACOR Pernambuco, juntamente com Carla Cavalcanti e Isabela Coutinho.

Ambientação

Serão 35 ambientes assinados por 51 profissionais: studios, apartamento para a terceira idade, escritório do advogado, suíte funcional, spa, e operações de bar, restaurante, café, lojas, livraria, centro de artesanato e espaço de eventos. Alguns desses espaços, como o estúdio de pilates e o apartamento sustentável da terceira idade, são novidades desta edição.

“Nesta edição, além de alguns ambientes diferentes, também trouxemos nomes novos da cena da arquitetura, incluindo nomes do interior e de fora de Pernambuco, que fazem sua estreia na mostra.", explica Carla Cavalcanti.

CASACOR 2026 - Divulgação

Novidade na escolha do Bairro

Depois de quatro anos realizando a mostra no Bairro do Recife, a CASACOR Pernambuco manteve a tradição de buscar uma edificação histórica, mas decidiu aportar em outro bairro central.

“Estaremos mais uma vez num ambiente de preservação e história do Recife, o bairro de São José, que carrega consigo a memória do local. Nesta edição, vamos preservar os trilhos da segunda ferrovia mais antiga do Brasil, que fizemos questão de manter e agregar ao projeto, numa mistura de novo e antigo, trazendo encantamento e pertencimento aos visitantes”, conta Isabela Coutinho.

Lojas e gastronomia

As lojas presentes este ano são: D’Unir velas e aromas, Cepe livraria, a ótica Gustavo Eyewear, o Espaço Wellness TWR Pilates, o Centro de Artesanato de Pernambuco, joalheria Lúcia Lima e a loja da Oficina Brennand.

Além disso, as operações de gastronomia: Restaurante Cá-Já, SOTO Café, Sushi Garrafeira Brasil e o bar Lambarice.

Sobre a CASACOR

A CASACOR reúne, anualmente, arquitetos, decoradores e paisagistas que criam ambientes inspirados por um tema. São vinte franquias espalhadas pelo Brasil: Bahia, Brasília, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, e mais três internacionais: Bolívia, Costa Rica e Peru.

SERVIÇO - CASACOR PE 2026

Quando: de 29 de outubro a 13 de dezembro de 2026

de 29 de outubro a 13 de dezembro de 2026 Onde: Galpões Casario - Cais José Estelita, Bairro de São José

Galpões Casario - Cais José Estelita, Bairro de São José Ingresos: https://appcasacor.com.br/events/pernambuco-2026

https://appcasacor.com.br/events/pernambuco-2026 Funcionamento:

Ambientes pagos e lojas: Terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h). Domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h).

Operações gratuitas (bar, café, restaurante e espaço de eventos): Terça a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h.