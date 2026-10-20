Jovem é presa suspeita de ajudar soldado a fugir de quartel com fuzil e munições

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mulher confessou ter ajudado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, que deixou unidade do Exército no último dia 17 ; militar continua desaparecido

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma jovem foi presa preventivamente suspeita de ajudar o soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, de 20 anos, a fugir do quartel onde estava de serviço, no Recife. Segundo o Comando Militar do Nordeste (CMNE), a mulher confessou ter auxiliado o militar e afirmou ter estado com ele após a saída da unidade. O soldado deixou o local levando um fuzil e 20 munições e continua desaparecido.

A prisão ocorreu na segunda-feira (19), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão determinado pela Justiça Militar da União, no contexto do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para investigar o caso. A informação foi divulgada pelo CMNE nesta terça-feira (20).

Forças de segurança atuam nas buscas

De acordo com o Comando Militar do Nordeste, uma ação integrada com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) teve início no domingo (18) para realizar diligências relacionadas à localização do soldado. O Exército informou que continua empenhado em encontrar o militar e recuperar o armamento, com apoio dos órgãos de segurança pública. O paradeiro de Pedro Gabriel ainda é desconhecido.

O soldado estava de serviço de sentinela no 7º Depósito de Suprimento, conhecido como Depósito Campina do Taborda, localizado no bairro do Cabanga, na Zona Sul do Recife. A unidade é responsável pelo armazenamento de suprimentos, armas e munições e atende à 7ª Região Militar.

Segundo informações divulgadas anteriormente pelo Exército, Pedro deixou o quartel no sábado (17 de outubro), levando o armamento individual, um fuzil de calibre 7,62 milímetros e 20 munições. Após o desaparecimento, as buscas foram concentradas em bairros de Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

