Jovem é presa suspeita de ajudar soldado a fugir de quartel com fuzil e munições
Mulher confessou ter ajudado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, que deixou unidade do Exército no último dia 17 ; militar continua desaparecido
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Uma jovem foi presa preventivamente suspeita de ajudar o soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, de 20 anos, a fugir do quartel onde estava de serviço, no Recife. Segundo o Comando Militar do Nordeste (CMNE), a mulher confessou ter auxiliado o militar e afirmou ter estado com ele após a saída da unidade. O soldado deixou o local levando um fuzil e 20 munições e continua desaparecido.
A prisão ocorreu na segunda-feira (19), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão determinado pela Justiça Militar da União, no contexto do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para investigar o caso. A informação foi divulgada pelo CMNE nesta terça-feira (20).
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Forças de segurança atuam nas buscas
De acordo com o Comando Militar do Nordeste, uma ação integrada com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) teve início no domingo (18) para realizar diligências relacionadas à localização do soldado. O Exército informou que continua empenhado em encontrar o militar e recuperar o armamento, com apoio dos órgãos de segurança pública. O paradeiro de Pedro Gabriel ainda é desconhecido.
O soldado estava de serviço de sentinela no 7º Depósito de Suprimento, conhecido como Depósito Campina do Taborda, localizado no bairro do Cabanga, na Zona Sul do Recife. A unidade é responsável pelo armazenamento de suprimentos, armas e munições e atende à 7ª Região Militar.
Segundo informações divulgadas anteriormente pelo Exército, Pedro deixou o quartel no sábado (17 de outubro), levando o armamento individual, um fuzil de calibre 7,62 milímetros e 20 munições. Após o desaparecimento, as buscas foram concentradas em bairros de Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife.