Prestígio no aniversário de Luiz Mário Moutinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O ex-juiz, professor e advogado Luiz Mário Moutinho comemorou, ao lado da esposa Cristiana Fontes, seus 60 anos com uma das mais bonitas e prestigiadas festas que o Recife assistiu neste ano. Foi no Famiglia Giuliano, que tinha bonita decoração, com peças inspiradas na sua história de vida. O espaço recebeu nomes de grande prestígio no nosso mundo jurídico, empresarial, político e social, lotado do meio-dia às 21 horas. Sempre com um impecável serviço de bebidas e buffet. Não faltou o corte do bonito bolo.

MAGISTRADOS

Vieram de Brasília para a festa os ministros do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, Ricardo Villas Bôas Cueva e Paulo Dias de Moura Ribeiro. Foram recebidos pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto, e pelo vice-presidente Fausto Campos. E pela maioria dos desembargadores pernambucanos, além de advogados e juízes.

PRESENTE

Durante o Concerto pela Paz da Orquestra Criança Cidadã, amanhã, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o juiz João Targino vai presentear o Papa Leão XIV com um violino e um arco, construídos pelos professores Paulo Domizetti (luthier) e Claudiano Lozer (archetier), da equipe da orquestra.

NO THE VOICE

A cantora pernambucana Duda Beat é uma das juradas do “The Voice Brasil”, que estreou ontem no SBT/TV Jornal.

COMEMORAÇÃO

O Shopping Recife, que foi o primeiro a abrir na cidade, completa hoje 45 anos. Para assinalar, teremos almoço com formadores de opinião, para anunciar as novidades do centro de compras neste final de ano.

TURISMO

Eduardo Loyo celebrou os novos dados do IBGE sobre o turismo em Pernambuco. O Estado lidera a movimentação de passageiros no Nordeste, registrou crescimento de 70% no fluxo internacional e aumento de 10% na receita nominal.

ARTE

A Galeria Terra Brasilis mostra, na Art.PE, a exposição “Modernismo Armorial”, com curadoria de Carlos Augusto Lira, que se propõe a traçar um diálogo entre as estéticas modernistas de Abelardo da Hora e as armoriais de Romero de Andrade Lima.

SOLIDARIEDADE

Será na quinta-feira, no Terraço Carvalheira, o tradicional Almoço Rosa, sob o comando de Bia Guirão, que reunirá as figuras de maior destaque do nosso mundo feminino.

OS JUÍZES

Os sucessivos erros de árbitros na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol reacendem uma questão: por que a arbitragem de futebol não é uma atividade profissional no Brasil? Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal, por exemplo, têm árbitros profissionais com remuneração mensal. Quem integra o quadro da Fifa, no Brasil, recebe R$ 7.280,00 por jogo na Série A do Brasileirão. Quem não faz parte do quadro, R$ 5.250,00. Assistentes e árbitros de vídeo ganham de R$ 3.150,00 a R$ 4.370,00. Ontem, a CBF suspendeu o juiz pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que atuou no VAR no jogo Bragantino e Grêmio.

OFICIAL

Após o sucesso da primeira coleção cápsula para pets, a Adidas lançou uma nova linha de inverno com corta-ventos, moletons e coletes que permitem looks combinados entre donos e animais. As peças, feitas com material impermeável, incluem ainda bolsas de transporte e coleiras, por enquanto disponíveis apenas no mercado chinês.

ENCONTROS

O Centro Cultural Marcos Hacker de Melo inicia um ciclo quinzenal de palestras dedicadas à saúde mental e ao bem-estar. No dia 15, vai abordar a “Síndrome de Burnout”, reunindo orientações e estratégias para prevenir a doença e promover o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.